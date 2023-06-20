Apple грозит штраф до четырех миллионов рублей за неудаление фейков

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Компании Apple впервые грозит штраф до четырех миллионов рублей за неудаление недостоверной информации
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы впервые рассмотрит протокол за неудаление фейков в отношении компании Apple, сообщили РИА Новости в суде.
Компании могут выписать штраф в размере 4 миллиона рублей.
Ранее сообщали, что суд выписал штраф за неудаление ролика о зацепинге из «Википедии». Уточняется, что штраф выписан в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей.
Компании могут выписать штраф в размере 4 миллиона рублей.
Дана Игумнова