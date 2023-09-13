Apple представила новый iPhone 15: характеристики, цена, где купить в России

С 18 сентября по 8 октября пройдет первый в новом сезоне «Урок цифры», который познакомит школьников с применением технологий искусственного интеллекта в различных отраслях экономики, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Проект поможет детям ознакомиться с популярными IT-профессиями в легкой, игровой форме. В прошлом году в акции приняли участие более шести тысяч лагерей во всех регионах России.

В связи с повышенным интересом к IT-профессиям, темой первого «Урока цифры» станет использование ИИ в различных сферах экономики.

Участникам урока расскажут, как новые технологии помогают развивать промышленность, строительство, транспортную систему, сельское хозяйство, здравоохранение и многие другие области.

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