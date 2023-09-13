Apple представила новый iPhone 15: характеристики, цена, где купить в России

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Что представила Apple на презентации iPhone 15
Началась презентация с ролика о том, как продукция Apple помогла людям со всего мира выявить проблемы со здоровьем и вовремя обратиться за помощью. Этому способствовали функции определения проблем с сердечным ритмом или вызова SOS с помощью спутниковых сетей.
Часы Watch Series 9 и Watch Ultra 2
Управлять смарт-часами станет проще. Владельцы Apple Watch смогут принимать звонки, управлять музыкой и отключать будильник с помощью жестов. Главным новшеством стало использование при производстве часов только солнечной энергии.Производитель увеличил мощность процессора на 50%, улучшена работа голосового ассистента. Яркость дисплея заявлена до 2000 нит, что в 2 раза выше, чем у предшественника - Series 8.
Смарт-часы можно приобрести в пяти цветах: черном, серебристом, золотом, красном и розовом.
В Watch Ultra 2 дисплей стал еще мощнее и его яркость заявлена до 3000 нит. Компания заверила, что это самый яркий экран за всю историю производства умных часов. Кроме того, устройство порадует своей производительностью и сможет работать без подзарядки до 36 часов. Также будет доступна активация функций без прикосновения к экрану. Жестом «Ок» владельцы умных часов смогут отвечать на входящий вызов или листать страницы. Ремешки на часах заменят эко-материалами нового поколения.
Презентация iPhone 15 и iPhone 15 Plus
Вслед за смарт-часами, Apple представила смартфоны Айфон 15 и его большую версию Айфон 15 Плюс. Дисплей смартфона усовершенствован, появился так называемый «динамический остров». Он представляет собой продолговатый вырез вверху экрана, в котором располагается фронтальная камера. Теперь размер Dynamic Island можно менять. Таким образом, использование приложений будет более удобным, а полноэкранный режим более комфортным. Функционал новинок полностью идентичен iPhone 14 Pro. Стекло защищено покрытием, которое предотвращает появление сколов и трещин. Заднее стекло гаджета стало матовым, а края корпуса более закругленными. Это позволит надежно удерживать телефон в руке и предотвратит его скольжение. Устройства выйдут в приглушенных цветах: черном, бледно-голубом, желтом, розовом и зеленом. Камеры нового Айфона обновлены: основной модуль на 48 Мп, с 26 мм фокусным расстоянием, апертурой f/1.6, а также новым 100% фокус пикселем. Главным изменением стала замена разъема. Вся линейка iPhone 15 теперь работает на USB-C. Такое требование было выдвинуто производителю Евросоюзом.
Презентация iPhone 15 Pro и 15 Pro Max
Производители заявили, что старшие модели линейки стали самыми легкими за всю историю, сохранив при этом характерные для Pro-версий размеры. Изготовлены смартфоны из титана аэрокосмического класса. iPhone 15 Pro и 15 Pro Max оснащены дополнительной кнопкой, на которую владелец сможет установить любые действия. Телефон оснащён высокопроизводительным 3-нанометровым процессором А17 Pro с поддержкой трассировки лучей — специально для фанатов мобильного гейминга. Также пообещали, что в 2023 году на iPhone 15 Pro выйдет ремейк Resident Evil 4 и Resident Evil Village. Производители улучшили камеру: разрешение осталось прежним — 48 Мп, но обновлены сенсоры. Также добавлен пятикратный зум, но только для версии iPhone 15 Pro Max, в версии Pro по-прежнему доступен только трёхкратный. Необычным изменением стало добавление возможности снимать Spatial Video для шлема Apple Vision Pro.
В каких цветах будет iPhone 15
Новая линейка Айфон представлена в пяти цветах: розовый, черный, светло-голубой, желтый и светло-зеленый. Расцветка будет ненасыщенной, цвета приглушенные. Производители заверяют, что благодаря такой палитре, владельцам вскоре не надоедят расцветки их девайсов.
Когда iPhone 15 появятся в России
Предварительные заказы на новую линейку Айфон уже стартовали. Несмотря на сложности, связанные с официальными поставками продукции Apple на российские рынки, продукты компании все же удастся приобрести в известных отечественных ритейлерах.
Где купить iPhone 15 в России
Ритейлеры МТС и М-Видео открыли предварительные заказы на новую линейку смартфонов от Apple. При заказе, предлагается осуществить частичную предоплату, сумма которой составит примерно 25 000 рублей. Кроме того, россиянам доступна рассрочка на приобретение новинок компании.
Цены на iPhone 15 в России
На официальных сайтах российских операторов связи, цены на линейку iPhone 15 колеблются от 124 000 до 249 000 рублей. Цена смартфона зависит от модели и объема оперативной памяти устройства. За iPhone 15 со встроенной памятью 128 ГБ придется заплатить 124 990 рублей, iPhone 15 256 ГБ стоит 139 990 рублей, iPhone 15 Plus с 256 ГБ встроенной памяти, обойдется в 154 990 рублей, iPhone 15 Pro с памятью на 128 ГБ – 154 990 рублей, лидером по объему внутренней памяти стал iPhone 15 Pro Max 1 ТБ, его можно приобрести за 249 990 рублей.
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