Apple представила новый iPhone 15

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12 сентября компания Apple представила iPhone 15 а также AppleWatch, которыми теперь можно управлять новое поколение часов, управление без нажатия на экран.
IPhone 15 выпустят в розовом, желтом, салатовом, синем и черном цветах. Экран вокруг фронтальной камеры теперь будет динамичным, на нем будет отражаться информация. Сам же дисплей станет ярче.
Смартфон также представлен в двух размерах: 6,1 дюйма для модели iPhone 15 и 6,7 дюйма для модели iPhone 15+. Они будут оснащены камерой на 48 48 мегапикселей, улавливающей больше света. Также представлены модели Pro и Pro Max в черном, синем и сером цветах. Заряжать смартфоны теперь можно будет с помощью кабеля USB-C.
Обновленная версия Apple Watch стали более производительны, дисплей стал ярче, а Siri будет лучше разбирать команды, однако только на английском и китайском языках. Основным обновлением стало то, что теперь часы будут реагировать на двойное касание большого и указательного пальца руки, на которую они надеты, больше на экран нажимать не придется.
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Смартфон также представлен в двух размерах: 6,1 дюйма для модели iPhone 15 и 6,7 дюйма для модели iPhone 15+. Они будут оснащены камерой на 48 48 мегапикселей, улавливающей больше света. Также представлены модели Pro и Pro Max в черном, синем и сером цветах. Заряжать смартфоны теперь можно будет с помощью кабеля USB-C.
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Элина Позднякова