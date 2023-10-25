Арбитражный суд удовлетворил первый иск Крыма к Украине о водной блокаде

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Арбитражный суд Крыма удовлетворил первый иск к властям Украины о водной блокаде полуострова, об этом сообщил первый заместитель главы Госсовета Крыма Ефим Фикс.
«Суд принял решение исковое заявление удовлетворить в полном объеме», - прокомментировал ситуацию Фикс.
По его словам, сумма иска, которую одобрил суд, составляет 152 622 372 067 рублей, а также 200 тысяч рублей пошлины.
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