Аренда жилья в одном российском городе резко подешевела

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Цены на долгосрочную аренду квартир стали ниже в 8 городах России, при этом в Сочи тенденция заметнее всего.
Такой вывод сделали аналитики «Авито Недвижимости», пишет «Лента.ру». По данным специалистов, в октябре стоимость аренды квартир в стране в среднем снизилась на 7% (2 тысячи рублей). За месяц придётся заплатить до 27 тысяч рублей. При этом изменения относительно сентября оказались не слишком заметными: студии и «однушки» подешевели на 4%. Четырехкомнатные и более объекты на 3%, а средняя ставка для «двушек» и «трешек» осталась прежней.
Сильнее всего съёмное жильё подешевело в Сочи — на 16%. Там в среднем придётся заплатить до 38 тысяч рублей в месяц. На втором месте в списке Барнаул. Там цены снизились на 7%, до 25 тысяч рублей. Третье место делят Воронеж и Санкт-Петербург, где цены уменьшились на 5%, до 21 и 35 тысяч рублей соответственно.
В Москве цены выросли на 3%. За месяц до 93 тысяч рублей. Явнее всего среди исследуемых городов подорожала недвижимость в Красноярске — на 17%, до 35 тысяч рублей в месяц.
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Сильнее всего съёмное жильё подешевело в Сочи — на 16%. Там в среднем придётся заплатить до 38 тысяч рублей в месяц. На втором месте в списке Барнаул. Там цены снизились на 7%, до 25 тысяч рублей. Третье место делят Воронеж и Санкт-Петербург, где цены уменьшились на 5%, до 21 и 35 тысяч рублей соответственно.
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Мария Фирсова