Арендные ставки на жилье в Подмосковье снизились на 15%

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Уменьшение цен произошло из-за снижения спроса и увеличения объема предложения, об этом сообщает издание «Известия». О ситуации с арендными ставками в Подмосковье рассказала директор агентства недвижимости президент Гильдии риэлторов Балашихи и Железнодорожного Наталья Белозерова, в беседе с «Радио 1».
«В Подмосковье сложилась аналогичная ситуация с Санкт-Петербургом. На 15-20% упали цены на жилье среднего сегмента, на 30-40% произошло падение на объекты бизнес-класса», - рассказала Белозерова.Она объяснила такое явление тем, что рынок недвижимости переполнен и люди вынуждены сдавать жилье по такой цене, по которой его снимут. Также факторам снижения цен она отнесла немаленькую квартплату, ипотеку и финансовые сложности, что также влияет на стоимость сдачи жилья. По ее словам, на сложившуюся ситуацию повлияла политическая обстановка и проведение специальной операции. Многие приобретали недвижимость с целью инвестиций, но в последствии оказалось, что средств на ее содержание нет.
«Аналогичная ситуация сложилась на всей Московской области. Квартиры, которые расположены до 25 км от МКАД изначально подешевле, поэтому там падение цен произошло меньше в процентном соотношении», - отметила Белозерова.Она также пояснила, что в основном просел сегмент среднего и бизнес-класса, которые пользуются большим спросом.
«У большинства людей сложна экономическая ситуация, они выбирают более дешевый, оптимальный вариант. Подобная ситуация и на рынке продаж», - рассказала Белозерова.
По ее словам, некоторые арендодатели не хотят снижать цену, однако, все равно к этому придут. Говоря о прогнозах на будущее, она заявила, что сделать их сложно, так как ожидаемый пик роста цен в прошлом году так и не произошел.
«Прогнозы дать сложно, так как в прошлом году время ожидаемого пика не произошло, так как рынок переполнен. Сильного подорожания цен точно не будет. Люди уезжают, выставляют аренду по сниженным ценам»,- заключила Белозерова.
Ранее «Радио 1» сообщало, что аналитик Бережнова дала прогноз по вторичному рынку недвижимости в Москве.