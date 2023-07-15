Арестован по делу о вымогательстве владелец канала «Кремлевская прачка» Михаил Поляков

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Суд до 12 сентября арестовал бывшего офицера ФСБ, владельца канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова. Его подозревают в вымогательстве денег за снятие с публикации негативных материалов.
Также в суд по данному уголовному делу поступил запрос на задержание бизнесмена Александра Санина. Бывшего сотрудника ФСБ Михаила Полякова связывают не только с «Кремлевской прачкой», но и с каналами «Силовики» и BRIEF. В последнем канале какую-либо связь с Поляковым отрицают.
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