Арестован повар, зверски избивший барменшу

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Суд арестовал на два месяца повара, который зверски избил барменшу в посёлке Сокоч на Камчатке, об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
41-летний повар работал с пострадавшей в одном заведении. Накануне, он явился на работу в состоянии алкогольного опьянения, за что барменша сделала ему замечания и попросила покинуть кафе. Мужчина агрессивно отреагировал на ее слова и набросился на нее с кулаками. Повар повалил девушку на пол и стал жестоко избивать ногами. В результате, девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована со множеством переломов костей черепа и лицевых костей.
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Анастасия Крестьянова