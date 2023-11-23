Архитектор Явейн: «Год постройки здания – это условная цифра»

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Руководитель архитектурного бюро «Студия 44», члена рабочей группы, связанной с проектом изменений в закон об охранных зонах исторической застройки Санкт-Петербурга Никиты Явейна объяснил, что год постройки здания не всегда говорит о его ценности.
«Каждый дом со временем перестраивался, и его внешний облик менялся. Сегодня можно бесконечно спорить о том, какого года постройки то или иное историческое здание, ведь год надстройки, перестройки, перепланировки тоже надо учитывать. Тогда какой верный и какой из них отражает архитектурно-градостроительную ценность самого здания? Получается, год постройки – это условная цифра», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Явейн.
До этого Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга опубликовал проект изменений в закон об охранных зонах исторической застройки города.
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