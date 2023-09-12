Аркадий Бабченко* заявил, что СБУ завела на него уголовное дело

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«СБУ завело на меня дело. Точнее, кримінальне провадження. Уголовное производство. Ориентировка на меня висит в базе пограничников», — написал журналист.Журналист заявляет, что не понимает с чем это связано, но предполагает, что дело завели из-за его критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Бабченко* заявил, что это разрушает его планы на будущее, так как он хотел связать свое будущее с Украиной
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*Признан иноагентом на территории РФ