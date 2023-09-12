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Аркадий Бабченко* заявил, что СБУ завела на него уголовное дело

12 сентября 2023, 18:29
Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок

Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении российского журналиста Аркадия Бабченко*. Журналист сообщил об этом в своем телеграм-канале. По словам Бабченко*, в базе пограничников Украины есть его ориентировка и приказ после пересечения границы «задержать и направить в Лукьяновское СИЗО».
«СБУ завело на меня дело. Точнее, кримінальне провадження. Уголовное производство. Ориентировка на меня висит в базе пограничников», — написал журналист.
Журналист заявляет, что не понимает с чем это связано, но предполагает, что дело завели из-за его критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Бабченко* заявил, что это разрушает его планы на будущее, так как он хотел связать свое будущее с Украиной


Аркадий Бабченко* критиковал Россию и властей, поддерживал действия Киева в Донбассе. В 2017 году он уехал из России и до 2019 года проживал в Киеве, сейчас проживает в Эстонии.

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#уголовное журналист
#рф
#сбу
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Подмосковный омбудсмен Фаевская поделилась опытом с коллегами на конференции в Казани
12 сентября 2023, 19:13

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в научно-практической конференции «Эффективные практики омбудсменов: национальные особенности и универсальные подходы». Она прошла в Казани в IT-парке им. Башира Рамеева, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратила внимание на возрастающую роль цифровых технологий в механизме обеспечения прав и свобод человека. Она сообщила о запуске пилотного проекта федеральной государственной информационной системы уполномоченных. На мой взгляд, это позволит увеличить скорость решения поступающих обращений от жителей», – поделилась Фаевская
Она назвала конференцию прекрасной рабочей площадкой для обмена мнениями и опытом в международном масштабе. Фаевская уверена, что совместное обсуждение практик приводит к новым подходам в решении проблем. 
 
В конференции приняли участие правозащитники из стран Азии, уполномоченные по правам человека в регионах России, представители федеральных и республиканских органов власти, научной общественности. 
 
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#омбудсмен
#права
#конференция
#казань
#подмосковье
#московская область
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Подмосковный музей станет главной площадкой празднования 100-летия Зои Космодемьянской
12 сентября 2023, 18:52

Фото: Минкульт МО

Главной площадкой юбилейных мероприятий в честь 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской станет подмосковный музей в деревне Петрищево. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В пресс-центре ТАСС в Москве состоялась пресс-конференция, посвящённая памятной дате, которую будут отмечать в России 13 сентября 2023 года. 
«Наш музей – это площадка для вдумчивого и актуального диалога с подрастающим поколением. В год 100-летия Зои Космодемьянской для нас крайне важно, чтобы история этой отважной девушки вновь обрела отклик в сердцах молодёжи. Важно говорить о Зое и миллионах её ровесников, бесстрашно сражавшихся на полях Великой Отечественной за будущее страны», – сказала директор музейного комплекса Зои Космодемьянской Марина Роменская.
Подмосковный музей, помимо проведения собственных образовательно-просветительских и выставочных программ, сотрудничает с крупнейшими культурными и общественными организациями. В их числе – Московская театральная студия фонда Валерия Золотухина «Премьера». Весте с ней музей подготовил премьеру иммерсивного спектакля «Как жить хочется» по мотивам книги Любови Космодемьянской «Повесть о Зое и Шуре». Премьера будет показана в рамках юбилейных мероприятий. 
 
Музей также переиздал книгу «Повесть о Зое и Шуре», провёл более 50 научно-исторические исследований, которые нашли отражение в выставках «Это всё о ней», «Она и Космос», других экспозициях.

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#подмосковье
#московская область
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Возле усадьбы Гребнево по просьбам жителей сделали две остановки
12 сентября 2023, 18:28

Фото: Минтранс МО

Недалеко от усадьбы Гребнево в Щёлкове обустроили посадочные площадки и установили два новых остановочных павильона. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Работы провели по просьбам местных жителей. В этом месте останавливаются два автобуса – №43 от Старой слободы до автостанции Фрязино и №23 от Новой слободы до платформы Воронок. 

Как отметили в министерстве, теперь ждать транспорт стало гораздо комфортнее. 

 В Минтрансе добавили, что обустройство новых остановок в Подмосковье продолжается. В работе находятся ещё более 60 павильонов.

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#подмосковье
#московская область
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Илон Маск презирает Трампа, а Байдена считает «адски скучным»
12 сентября 2023, 18:00

Фото: iStock/Виталий Тимкив

Отношение американского миллиардера Илона Маска к нынешнему и бывшему главам США описал биограф Уолтер Айзексон в своей новой книге о жизни создателя Tesla.
«Когда он был вице-президентом, я отправился на ланч с ним в Сан-Франциско, где он нудел около часа и был адски скучен – как одна из тех кукол, у которой ты тянешь за веревочку и она бесконечно талдычет одни и те же бездумные фразы», - процитировал Айзексон слова Маска о первой встрече с Джозефом Байденом. 

Позже у Байдена с Маском произошел конфликт. Глава США не пустил предпринимателя в Белый дом на мероприятие в честь производителей электромобилей в 2021 году. 

Трампа же, по словам Айзексона, Маск «просто презирает», считая его мошенником.

На президентских выборах в 2024 году Маск планирует поддержать республиканского губернатора Флорида Рона Десантиса.

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#сша
#конфликт
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#дональд трамп
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Тренировки, режим и график: почему киберспортсмены не страдают зависимостью от игр
В ФКС России объяснили, почему киберспорт не вредит здоровью
12 сентября 2023, 17:29

Фото: IStock/gorodenkoff

Компьютерные игры – популярное увлечение, важная часть массовой культуры и отличный способ снять стресс. Часто это увлечение перетекает в профессию: игроки объединяются в команды и участвуют в соревнованиях, становятся важными фигурами в мире киберспорта. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал «Радио 1» почему киберспорт – это не просто гейминг, и как живут настоящие спортсмены виртуальной реальной.
Как рассказал представитель ФКС России гейминг – это просто времяпрепровождение, хобби. Такое увлечение может привести к компьютерной зависимости. Люди, которые решили профессионально играть в игры, соблюдают режим дня, тренируются и соблюдают технику безопасности. 
«Если мы говорим про спорт, то для него характерны системный подход, график, режим, техника безопасности. Поэтому именно киберспорт не несёт в себе вреда. Более того, статистика показывает, что киберспортсмены в среднем проводят за компьютером меньше времени, чем геймеры. Киберспорт развивает скорость реакции, концентрацию, учит контролировать и дозировать спортивную агрессию, развивает лидерские и социальные навыки, стратегическое мышление. Ну и, конечно же, всех киберспортсменов объединяют ещё три важных компетенции: сила воли, усидчивость и умение адаптироваться к новым технологиям. С их помощью спортсменам удаётся эффективно составлять план тренировок и следовать ему, а также быстрее разбираться в новом “железе” и игровых обновлениях, что критически важно в нашем современным мире с непрекращающейся эволюцией науки и техники», — сказал Дмитрий Смит.
Собеседник отметил, что физическая форма напрямую влияет на показатели в компьютерном спорте. В связи с этим в Федерации стремятся продвигать понятие «в здоровом теле — здоровый дух», и профессиональные киберспортсмены стремятся соблюдать здоровый образ жизни. 
«Важно отметить, что ФКС России активно интегрирует идеи национального проекта “Спорт — норма жизни” в свои ежегодные соревнования, а также заключила соглашение с оператором ГТО (готов к труду и обороне) — площадки ГТО сейчас можно найти на финалах всех крупных турниров. Помимо этого, ФКС России подробно знакомит спортсменов с техникой безопасности при работе за персональным компьютером и создаёт специальные памятки и рекомендации, объясняющие как беречь здоровье. К мероприятиям по охране здоровья также можно отнести антидопинговую политику, проводимую ФКС России», — заметил Смит. 
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#спорт
#здоровье
#соревнования
#киберспорт
#режим
#игры
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В школах и библиотеках Подмосковья стартовала акция «Литература — школам Донбасса»
12 сентября 2023, 17:23

Фото: istockphoto / morgan2

В школах и библиотеках Московской области организованы пункты сбора художественной литературы для пополнения фондов школьных библиотек общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики.

О сборе гуманитарной помощи в рамках проекта «Литература — школам Донбасса» рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. 

«Акция продлится до 1 октября. Вся собранная литература будет отправлена в ДНР гуманитарным грузом», — сообщила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

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#ирина каклюгина
#днр
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Сооснователь РКЦ Юнусов заявил о пользе сотрудничества с Китаем
12 сентября 2023, 17:08

Фото: istockphoto.com/Zerbor

Сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов заявил, что России очень выгодно сотрудничество с Китаем.
«Китай — один из двух мировых лидеров. Он действительно соревнуется с американцами за первое место. Нам было бы полезно с ним сотрудничать. Но это сотрудничество может быть тогда, когда у нас есть что-то, что интересно им», — пояснил в беседе с RT Юнусов.

При этом, он отметил, что Россия также имеет инновационные технологии, которые могут заинтересовать иностранных партнёров. Так, по его словам, созданный российскими учёными 16-кубитный квантовый компьютер имеет есть ряд технологий, которые сделаны лучше, чем у китайцев.

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#россия
#китай
#сотрудничество
#технологии
#саммит
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Психоаналитик назвала главные симптомы игровой зависимости у детей
Психоаналитик Смолярчук назвала главные симптомы игровой зависимости у детей
12 сентября 2023, 17:03

Фото: IStock/Kerkez

Ежегодно во всём мире 12 сентября отмечают День видеоигр. Сегодня эта сфера стала не просто развлечением, а настоящей профессией: во многих странах, в том числе и в России активно развивается киберспорт, участники которого получают крупные вознаграждения. Нужно ли поощрять ребёнка за игру в компьютер и как определить первые признаки зависимости, «Радио 1» рассказала директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.
По словам специалиста, у каждого человека есть потребность в утешении, и все стремятся восполнить это чувство через разные действия: одни посвящают день уборке квартиры, другие – отправляются на шоппинг или на отдых с друзьями. Ребёнок часто использует для этого компьютерные игры. Однако, чтобы увлечение не перетекло в зависимость, родители должны направлять ребёнка.
«Кто-то во время игры получает главную свою психологическую потребность – быть победителем, быть на коне. Особенно это затягивает тех детей, которые в очных коммуникациях не испытывают такого удовлетворения, где они не чувствуют своего признания, где они подвергаются травле, буллингу. Такие дети находятся в группе риска и могут стать жертвами компьютерных игр. Но есть также очень много развивающих игр, где требуются дополнительные знания, где требуется интеллект, где игра воспитывает в ребёнке бесстрашие, умение договариваться, умение проигрывать. Поэтому задача родителя – направить интерес ребёнка к цифровым технологиям в правильно русло. Родитель должен через собственный пример заинтересовать ребёнка, показать для чего именно ему нужен компьютер. Нужно показать, как компьютер можно поставить на службу себе, а не напротив», — отметила Ирина Смолярчук.
Психоаналитик подчеркнула, что зависимость от компьютерных игр родители могут определить на ранних стадиях. По словам специалиста, существует несколько факторов, на которые должны обратить внимание мамы и папы.
«Ребёнок не выполняет своих привычных обязанностей, например, он играет в игру в ущерб урокам, он встаёт из-за компьютера в туалет, когда уже не может сидеть. Это значит, что его физиологические потребности становятся вторичными. Он отказывается от еды, ему еду начинают уже подавать прямо за стол, где находится компьютер, он эту еду потребляет, не выходя из-за стола, он даже не чувствует, что он ест», — сказала собеседница.
Смолярчук отметила, что родитель может проследить за отношением ребёнка к окружающему миру. Если он отказывается от привычных прогулок, становится агрессивным и всё реже находится в реальном мире – это повод отвести ребёнка к специалисту.  
«Ребёнок отказывается от привычных прогулок, отказывается ехать в какую-то любимую свою секцию, он не обращает внимание на значимые события, которые раньше его волновали, — подчеркнула специалист. — Родители замечают что человек просто выключен из реальности, погружён в какую-то параллельную реальность, которую он видит на экране монитора. Вот это уже опаснейшие симптомы, которые свидетельствуют о том, что у человека сформировалось аддитивная психология». 
Если родственники заметили подобные симптомы у ребёнка, то нужно воздержаться от угроз и наказания. Ирина Смолярчук призывает сразу обращаться к врачу.

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#дети
#родители
#компьютер
#игра
#симптомы
#психология
#игры
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Джордж Буш удивился своей фотографии с Пригожиным из 2006 года
12 сентября 2023, 16:52

Фото: РИА Новости / Константин Завражин

Экс-президент США Джордж Буш-младший был удивлен, когда увидел фото с саммита G8, который проходил в Санкт-Петербурге в 2006 году.
Фотография сделана 14 июля 2006 года, на ней Джордж Буш с супругой Лорой Буш находятся рядом с ныне погибшим основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Тогда Пригожин подавал американскому лидеру блюда и напитки. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на интервью, доступном на YouTube.

«Что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, где он [Евгений Пригожин] был парнем, который подавал мне еду», — сказал Буш-младший.
Фотография была сделана во время делового ужина Владимира Путина со своей бывшей супругой, Джорджем Бушем и его женой Лорой.

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