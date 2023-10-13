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Армия Израиля бульдозерами уничтожила пиццерию за рекламу с фото заложницы ХАМАС

13 октября 2023, 08:41
Фото: istock / Srdjanns74

Фото: istock / Srdjanns74

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с помощью бульдозеров разнесла пиццерию в городе Хувара за из-за рекламы с о снимком пожилой женщины, похищенной во время вторжения палестинских радикалов ХАМАС. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Пп информации издания, некоторые еврейские жители выразили недовольство из-за рекламы с фотографией женщины. которую возможно удерживают в заложниках в секторе Газа. Из-за этой рекламы ЦАХАЛ принял решение закрыть пиццерию Eiffel Bakery на 5 месяцев и уничтожить фасад здания с помощью бульдозера. Владелец заведения задержан за поддержку террористических действий.

При этом отмечается, что администрация пиццерии практически сразу \извинилась в социальных сетях за этот инцидент, заявив, что фотографию использовали злоумышленники без их ведома.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Лейтенант из Каширы прошёл во второй этап конкурса «Народный участковый-2023»
13 октября 2023, 09:16

Фото: iStock/Dzurag

Лейтенант полиции Евгений Якунин из Каширы прошёл во второй этап конкурса «Народный участковый-2023», сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый-2023» будет проходить до 16 октября. 

Проголосовать за сотрудников полиции может любой россиянин, перейдя на сайт МВД России. Онлайн можно также ознакомиться со всеми анкетами
правоохранителей, которые пожелали принять участие в конкурсе. 

Если Евгений Якунин наберет достаточное количество голосов, то сможет представить Московскую область на всероссийском этапе конкурса.

Отдать голос за своего участкового можно по ссылке: https://clck.ru/3632rX.

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#полиция
#подмосковье
#кашира
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Воспитатели-садисты детсада в Новосибирске издевались над детьми
В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в избиении детей
13 октября 2023, 08:44

Фото: istockphoto/Irina_Geo

В Новосибирске воспитателям частного детского сада предъявлено обвинение сразу по двум уголовным статьям. По данным следствия, две воспитательницы неоднократно избивали детей и причиняли им нравственные страдания.
Как сообщили в Следственном управлении СК России по региону, от их действий пострадали не менее десяти детей. Скандал разразился после публикации записей с камер видеонаблюдения в частном детском саду «Маленький принц». Вопреки названию, к воспитанникам там относились далеко не как к принцам и принцессам.

Одна из родительниц пожаловалась на жуткое отношение к малышам. Сначала руководство детского сада отказалось предоставить доступ к видеозаписям. Затем роликом заинтересовались в Следственном  комитете РФ. После многочисленных проверок детсад закрылся. Директору предъявлено обвинение по статье за ненадлежащее оказание услуг.

Двум воспитательницам предъявлены обвинения по статьям за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним и за истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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#обвинение
#скандал
#меры
#детсад
#рф
#воспитатели
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Источник РИА Новости рассказал, какой самолет заменит Ан-26 и Ан-72
РИА Новости: На замену Ан-26 и Ан-72 в России создадут транспортник Ил-212
13 октября 2023, 08:23

Фото: istockphoto/Oskanov

В России планируют создать новый легкий военно-транспортный самолет на замену парка Ан-26 и Ан-72. Как сообщил информированный источник корреспонденту РИА Новости, это будет Ил-212.
Ранее глава министерства обороны России Сергей Шойгу на совещании с высшим руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщил о найденном решении вопроса замены указанных транспортных самолетов. Министр отметил, что в настоящее время необходимо определиться со сроками и первоочередными мерами по воплощению этого решения на практике.

По данным источника агентства, речь идет о самолете Ил-112В с турбовинтовым двигателем. Предполагается, что эта модель транспортного авиасудна будет значительно переработана и получит новую маркировку — Ил-212. Самолет получит турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С, будут переработаны крыло и шасси, установлены новая топливная и гидравлическая системы, уточнил собеседник агентства.

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#самолет
#сергей шойгу
#министр
#транспорт
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В США назвали российское оружие, превосходящее зарубежные аналоги по огневой мощи
Military Watch: Истребитель Су-57 превосходит по огневой мощи зарубежные аналоги
13 октября 2023, 07:40

Фото: istock / scaliger

Истребитель Су-57 российского производства намного превосходит американский F-35 в огневой мощи. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine. По мнению обозревателя, Су-57 выделяется уникальной возможностью применения в разных боевых ситуациях и обладает высокой дальностью стрельбы и различным арсеналом дальнобойных ракет.

«Более легкий американский F-35 ограничен всего четырьмя ракетами. Су-57 вмещает восемь ракет, в том числе шесть ракет дальнего радиуса действия <…> Он выделяется тем, что он может не только нести ракеты «воздух-воздух»  гораздо большей дальности, но также иметь на вооружении крылатые ракеты большой дальности, в том числе для использования в реальных боевых операциях», — пишут авторы материала.
В публикации также пишут, что Су-57 обеспечивает дальность поражения в 400 км, а это может позволить уничтожать самолеты врага в 2 раза дальше, по сравнению с F-35. Авторы также отмечают, что российский истребитель намного быстрее. 

Ранее сообщалось, что в России разработали высокоскоростной дрон-камикадзе «Тубус» для уничтожения артиллерии противника в глубине фронта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолёты
#воздух
#ракеты
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Юрист предупредил россиян о мошенничестве с квартирами от лица ФСБ
Юрист Соловьев: Мошенники под видом ФСБ пытаются завладеть квартирами россиян
13 октября 2023, 07:25

Фото: istock / Prostock-Studio

Сейчас набирает популярность новый способ обмана граждан, которая может лишить их жилья. Злоумышленники намеренно выбирают жертву среди пожилых людей. Об опасности предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».
Юрист заявил, что мошенники общаются от лица правоохранительных органов и уведомляют граждан о якобы оформленных на его имя кредитах. Чтобы сохранить недвижимость злоумышленники предлагают временно оформить ее на «сотрудника ФСБ».

«Жертву обрабатывает целая бригада: и «сотрудник ФСБ», и «следователь», и «сотрудница ЦБ», и даже «оператор с портала Госуслуги». Но запомните, сотрудники ФСБ, ЦБ, прокуратуры никогда не звонят физическим лицам ни по каким поводам», — предупредил Соловьев.
Помимо этого, жертву могут заставить указать жилье в качестве обеспечения крупного кредита, оформить квартиру «на своего человека», продать ее, а средства положить на «безопасный» счет.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина из Москвы стала жертвой мошенников, которые убедили ее передать шесть миллионов рублей. Обманщики заявляли, что это необходимо для помощи родственнице, которая пострадала в аварии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#жильё
#мошенники
#фсб
#юрист
#недвижимость
#госуслуги
#сотрудники
#оператор
#счёт
#цб
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На всероссийском конкурсе в Коломне определят лучшего водителя трамвая
12 октября 2023, 22:44

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Лучшего водителя трамвая выявят в Коломне на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Испытания пройдут 1-3 ноября, сообщается в сообществе городского округа в соцсети «ВКонтакте».
Водителям трамваев предстоит проверить теоретические знания и продемонстрировать навыки на этапах «Вождение трамвая» и «Комфортное вождение».  

Конкурс проводит Минтранс России. Он направлен на совершенствование профессиональных знаний и мастерства водителей трамваев, популяризацию профессии и улучшение качества перевозок пассажиров. Его призовой фонд составит 500 тыс рублей. Подробности можно узнать на сайте.  

Коломна – единственный город в Московской области, где сохранилось трамвайное движение. В будни трамваи перевозят 65 тыс человек в день. Протяжённость коломенских трамвайный линий 43,7 км.
 
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#транспорт
#общественный транспорт
#трамвай
#коломна
#конкурс
#водитель
#московская область
#подмосковье
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На конкурсе в Подмосковье выберут лучших управдомов
12 октября 2023, 22:36

Фото: МинЖКХ МО

В Подмосковье стартует пятый Московский областной конкурс на лучшего председателя совета многоквартирного дома. Они смогут рассказать о своих достижениях, поделиться лучшими практиками взаимодействия с управляющими организациями, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
В этом году в конкурсе представлены номинации «Лучшая практика взаимодействия с управляющей организацией»; «Мы соседи» и «Дом с положительным балансом».
 
Принять участие в конкурсе может любой председатель совета многоквартирного дома, находящегося в Подмосковье. Участник должен иметь российское гражданство и проживать в Московской области. 
Подать заявку на участие в конкурсе и изучить его требования можно на сайте.  
 
Конкурс будет проходить в два этапа. Заявки будут принимать до 3 декабря включительно. Призовой фонд конкурса в 2023 году составит 1 млн рублей. Общее количество призовых мест – 13. 

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#подмосковье
#московская область
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В Можайске открыли новое отделение БТИ Московской области
12 октября 2023, 22:24

Фото: БТИ МО

В центре Можайска торжественно открыли новое отделение Бюро технической информации. Об этом сообщили в пресс-службе БТИ Московской области.
Можайское отделение имеет хорошую транспортную доступность и комфортное расположение. Оно оснащено новым оборудованием и терминалом для оплаты услуг. Отделение предоставляет услугу «под ключ» на все виды кадастровых и геодезических работ. 
«БТИ Московской области постепенно переводит все услуги в электронный формат. Но мы помним и о гражданах, которые предпочитают получить консультацию специалистов вживую. Поэтому мы открываем отделения, имеющие хорошую транспортную доступность и комфортное расположение», – сказала гендиректор БТИ Московской области Елена Казимир.
Новое Можайское отделение БТИ Московской области находится по адресу: Можайск, Комсомольская площадь, дом 12.

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#елена казимир
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#можайск
#подмосковье
#московская область
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Жителям Подмосковья рассказали, какие дрова заготавливать на зиму
12 октября 2023, 21:55

Фото: Istockphoto / Bastian Weltjen

Лучшие дрова – это сухие дрова. Именно такие следует заготавливать на зиму. Просушка дров гораздо важнее вида происхождения древесины, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«На дрова используют деревья нехвойных пород – берёзу, дуб, ольху и осину. Берёзовые дрова считаются лучшими и для печки, и для камина, и для бани. У них хорошая теплоотдача, равномерные тепло и жар, их легко разжечь. Сгорая, эти дрова выделяют мало угарного газа», – рассказал председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов
Однако, по его словам, из-за березового дёгтя в дымоходе и на стенках печи образуется много копоти и сажи. Тяга становится хуже, а вероятность пожара выше. 
 
Дубовые дрова долго горят, имеют хорошую теплоотдачу и мощный жар, образуют мягкий терпкий аромат. Однако на дрова годится далеко не любое дерево. Хорошо разгораются и дают отличное тепло только сухие дрова из дуба среднего возраста. Но найти их довольно сложно, отметил Баженов. 
 
Ольховые дрова быстро сохнут и сохраняют аромат более трёх лет. У них хорошие теплоотдача и жар, при горении они выделяют немного дыма и даже очищают дымоход от сажи. Вместе с тем такие дрова быстро сгорают, и их сложно разжечь.
 
Как напомнили в ведомстве, чтобы получить разрешение на заготовку древесины на территории гослесфонда, нужно заключить договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Оформить его можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг.
 
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#московская область
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