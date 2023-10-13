Армия Израиля бульдозерами уничтожила пиццерию за рекламу с фото заложницы ХАМАС

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с помощью бульдозеров разнесла пиццерию в городе Хувара за из-за рекламы с о снимком пожилой женщины, похищенной во время вторжения палестинских радикалов ХАМАС. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.
Пп информации издания, некоторые еврейские жители выразили недовольство из-за рекламы с фотографией женщины. которую возможно удерживают в заложниках в секторе Газа. Из-за этой рекламы ЦАХАЛ принял решение закрыть пиццерию Eiffel Bakery на 5 месяцев и уничтожить фасад здания с помощью бульдозера. Владелец заведения задержан за поддержку террористических действий.
При этом отмечается, что администрация пиццерии практически сразу \извинилась в социальных сетях за этот инцидент, заявив, что фотографию использовали злоумышленники без их ведома.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак