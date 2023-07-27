Армия Нигера объявила о присоединении к мятежникам

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Военные поясняют, что объединение поможет предотвратить кровопролитие и обезопасить президента страны. Армия также отмечает, что нельзя допустить наступления катастрофических последствий для страны, которые могут наступить при вмешательстве в дела Нигера.
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