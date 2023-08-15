Армия России сможет принудительно отключать гражданские сети

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Правительство РФ озвучило инициативу по созданию механизма использования радиочастот одновременно как гражданскими операторами связи, так и представителями силовых структур. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на документ ведомства.
В рамках реализации механизма, будет определен оператор связи, который будет обслуживать определенные частоты связи. При объявлении ЧП, связь будет контролировать российская армия или иные силовые структуры, говорится в документе.
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Анастасия Крестьянова