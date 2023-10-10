Артемия Лебедева назначили директором по дизайну соцсети «ВКонтакте»

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
Российский дизайнер Артемий Лебедев назначен директором по дизайну социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.
В сообщении пресс-службы говорится, что Лебедев улучшит опыт использования продуктов «ВКонтакте» и сделает их доступнее для пользователей. Отмечается, что Лебедев будет управлять дизайном продуктов социальной сети, а также заниматься разработкой общего видения дизайна «ВКонтакте».
Артемий Лебедев является известным российским дизайнером, основателем и генеральным директором дизайнерской компании Студия Артемия Лебедева.
Напомним, ранее Студия Артемия Лебедева представила свои проекты и поделилась лайфхаками с информационным блоком Подмосковья. В Доме правительства Московской области прошла лекция о том, как понятно и просто донести информацию для местных жителей.
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Артемий Лебедев является известным российским дизайнером, основателем и генеральным директором дизайнерской компании Студия Артемия Лебедева.
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Екатерина Коршунова