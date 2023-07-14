Артист Садальский рассказал о состоянии актрисы Татьяны Васильевой

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский сообщил, что самочувствие народной артистки России Татьяны Васильевой улучшилось, на данный момент она находится дома. Об этом пишет РИА Новости.
Садальский отметил, что с Васильевой все в порядке, она поехала на физкультуру.
Напомним, 14 июля, в Москве госпитализировали актрису Татьяну Васильеву с гипертонией в состоянии средней тяжести. 76-летняя Татьяна Васильева почувствовала себя плохо, когда находилась дома. У артистки кружилась голова после подъёма с кровати, была неустойчивость при ходьбе, а таблетки не помогали.
Васильеву экстренно доставили в стационар в состоянии средней тяжести. Медики провели осмотр, сделали КТ головного мозга, но никаких осложнений не нашли.
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Напомним, 14 июля, в Москве госпитализировали актрису Татьяну Васильеву с гипертонией в состоянии средней тяжести. 76-летняя Татьяна Васильева почувствовала себя плохо, когда находилась дома. У артистки кружилась голова после подъёма с кровати, была неустойчивость при ходьбе, а таблетки не помогали.
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Екатерина Коршунова