Артист цирка Николаев опроверг информацию о госпитализации

Фото: РИА Новости/Б. Елин
Артист цирка Андрей Николаев опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он сообщил ТАСС.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о госпитализации клоуна «Андрюши», у которого диагностировали острую стадию механической желтухи и коронавирус.
В пресс-службе Российской государственной цирковой компании заявили, что артист действительно находится в плохом состоянии, но отказывается от госпитализации. Сотрудники «Росгосцирка» проводят беседы с Николаевым и настаивают на том, чтобы он поехал в больницу.
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«Я дома. Но я не в состоянии сейчас разговаривать», – сообщил Николаев.
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Анастасия Чинкова