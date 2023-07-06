Артур Гарибян вручил награды выпускникам-спортсменам МГСУ

В этом году на мероприятии «Выпускник НИУ МГСУ — 2023» приветствовали Помощник Президента РФ Максим Орешкин, заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Фазуллин и другие приглашенные гости, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Почетные гости мероприятия награждали достойных выпускников, отличившихся в разных сферах в период обучения.





Министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян награждал выпускников, которые отличились в сфере спорта.

«Красный диплом и спортивные достижения — это здорово! Сотрудники Главгосстройнадзора, представляя государственного гражданского служащего, как правило, подтянуты, занимаются спортом. Желаю вам всегда оставаться активными, постигать теперь уже на практики все особенности вашей профессии», — напутствовал выпускников министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Главное управление государственного строительного надзора Московской области и Московский государственный строительный университет давно взаимодействуют. Сотрудники управления проводят лекции в университете по курсу «Строительный контроль. Строительный надзор».

Выпускники университета проходят практику в управлении и в дальнейшем планируют трудоустроиться в ведомство.