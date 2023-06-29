AsiaOne: Порномодель пожаловалась на трудности в поисках романтических отношений

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Порномодель из Сингапура Грейси Харти рассказала, что не может найти романтические отношения из-за работы
Сингапурская модель Грейси Харти пожаловалась, что из-за своей работы не может найти бойфренда. Об этом пишет AsiaOne.
Девушка рассказала, что трудности с поиском романтических отношений начались после размещения в Сети контента для взрослых.
«По-моему, все думают, что у меня полно поклонников и не отваживаются ухаживать за мной», — цитирует издание слова порномодели.
Грейси отметила, что в отсутствии у молодого человека частично есть и ее вина. Она пояснила, что не ищет случайных встреч, потому что считает ореол неприступности важной частью своего образа.
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Девушка рассказала, что трудности с поиском романтических отношений начались после размещения в Сети контента для взрослых.
Грейси отметила, что в отсутствии у молодого человека частично есть и ее вина. Она пояснила, что не ищет случайных встреч, потому что считает ореол неприступности важной частью своего образа.
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Диана Аванесян