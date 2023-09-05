Аспирант Мифтахов арестован по ходатайству ФСБ за оправдание терроризма

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По ходатайству следователя ФСБ Мифтахов* арестован до 3 ноября. Защита намерена обжаловать решение суда. За нападение на офис «Единой России» в 2018 году аcпирант был приговорен Головинским районным судом Москвы к шести годам лишения свободы. Позже Росфинмониторинг внес Азата Мифтахова* в список экстремистов и террористов.
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* - внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга