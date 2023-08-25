Associated Press: В Норвегии стали убивать оленей за переход российской границы

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В Норвегии начали забивать вернувшихся из России оленей. Это делается для того, чтобы избежать выплаты компенсации за причиненный животными вред российским пастбищам.
Сейчас Норвегия восстанавливает обветшавшие ограждения вдоль границы с Россией, чтобы остановить процесс миграции. Работа осложняется тем, что строители должны все время находиться только на норвежской стороне. А пока вернувшихся животных предпочли забить. В агентстве с грустной иронией предположили, что это было сделано из страха, что олени окончательно переберутся в Россию.
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Александр Бойцов