Associated Press: В США отменили возрастные ограничения на просмотр порнографии

Фото: istockphoto/M-Production
В США отменили любые возрастные ограничения на порнографию. Об этом в субботу, 2 сентября, сообщило информационное издание Associated Press.
Таким образом, в Соединенных Штатах юридически был закреплен прецедент отмены возрастного ограничения на просмотр порнографических материалов и посещение порносайтов. Американская демократия и толерантность продолжает делать все новые «прогрессивные» шаги.
Читайте также:
Сексолог Джон рассказала о пользе от совместного просмотра порнографии
В Питере семейная пара педофилов снимала порно со своими детьми
В США пострадавшая от порномести женщина получит 115 млн рублей
Александр Бойцов