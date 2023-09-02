Associated Press: В США отменили возрастные ограничения на просмотр порнографии

В сентябре 2022 года в школе № 33 поселка Аэропорт Волгограда организовали отдельный класс для детей из семей мигрантов, которые плохо знают русский язык. В пятницу, 1 сентября, СМИ сообщили, что класс покинула учительница. Сейчас детям представлен новый педагог.