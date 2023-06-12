Астрофизики рассказали, когда случится «парад планет»

istockphoto/AlexLMX
17 июня 5 планет Солнечной системы (Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) окажутся на близком расстоянии друг от друга
«Лента. Ру» пишет, что явление носит название «выравнивание планет», а неофициальным считается «парад планет».
Увидеть планеты на минимальном расстоянии возможно за час до рассвета.
Сатурн будет виден в созвездии Водолея, Нептун в созвездии Рыб, Юпитер и Уран можно увидеть в созвездии Овна, Меркурий окажется в созвездии Тельца. Для того, чтобы увидеть Нептун, необходим бинокль.
Ранее астроном Вибе объяснил заявления о послании США от инопланетных кораблей. Астроном, доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе заявил, что сообщения о посланиях космических кораблей в США являются пиаром и призвал относится к подобной информации скептически. При этом он отметил, что совсем исключать появление инопланетян на нашей планете нельзя.
Увидеть планеты на минимальном расстоянии возможно за час до рассвета.
Ранее астроном Вибе объяснил заявления о послании США от инопланетных кораблей. Астроном, доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе заявил, что сообщения о посланиях космических кораблей в США являются пиаром и призвал относится к подобной информации скептически. При этом он отметил, что совсем исключать появление инопланетян на нашей планете нельзя.
Мария Фирсова