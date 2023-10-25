Астролог Грохотова: Львы и Скорпионы – самые талантливые актёры

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Астролог Анастасия Грохотова назвала Львов и Скорпионов, а также Раков наиболее талантливыми к актёрской деятельности знаками зодиака.
Так, стремление к лидерству и склонность оказываться в центре внимания делают Львов замечательными актёрами, а Скорпионам в этом профессии помогает их глубокая эмоциональность.
А астролог Богдан Глоба заявил, что сегодня, 25 октября, смелые и находчивые люди могут рассчитывать на удачу в делах и отношениях. Как передаёт utro.ru, сегодня желательно отстраниться от переживаний и страхов, и направить всё внимание и энергию на важное, необходимое и срочное.
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«Раки обладают необычайной чувствительностью, что делает их одними из лучших драматических актёров. Они интуитивно ощущают эмоции других, что позволяет передавать глубокие переживания своего персонажа», — добавила в беседе с «Москвой 24» Грохотова.
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Мелисса Тимофеева