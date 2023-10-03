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Астролог Грохотова раскрыла особенности детей, рождённых осенью

Астролог Грохотова: дети, рождённые под знаком Весов, очень дисциплинированы
03 октября 2023, 10:58
Фото: iStock/evgenyatamanenko

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Астролог Анастасия Грохотова в беседе с Москвой 24 рассказала, какими особенностями обладают дети, рождённые осенью под знаками Девы, Весов и Скорпиона.
Первым осенним знаком зодиака является Дева. Дети, рождённые под этим знаком, имеют высокое интеллектуальное развитие. Они быстро учатся читать и считать, легко запоминают тексты, а также даты и термины. Им важен порядок во всём, поэтому они придают много внимания правильности и чёткости выполнения какого-то дела.

При этом, дополняет собеседница Москвы 24, таким детям важно чувствовать поддержку, а также одобрение их действий, поэтому стоит как можно чаще хвалить детей за их труд.


Дети, рождённые под знаком Девы, в будущем часто становятся музыкантами, художниками, актёрами или танцорами.

Следом за Девами идут Весы. По словам Грохотовой, эти дети учатся чуть похуже, но они более дисциплинированны, из-за чего у них не возникает конфликтов с учителями и окружающими.

Последним осенним знаком зодиака стали Скорпионы. Такие дети обладают хорошей интуицией и силой воли. Они любят простраивать стратегии и имеют хорошие способности к обучению.

Также дети-Скорпионы любят производить впечатление на окружающих. Они всегда запоминают хорошие поступки, совершённые по отношению к ним, но и не забывают про плохое.

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#зодиак
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В Подмосковье обезвредили семь гранат и два миномётных снаряда
Снаряды и гранаты времён Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье
03 октября 2023, 11:26

Фото: iStock/Diy13

В Можайском и Рузском городских округах Московской области обнаружено и обезврежено семь ручных гранат и два миномётных снаряда времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Один боеприпас, как уточняет Агенство городских новостей «Москва», был найден в деревне Моденово Можайского округа. Его откопали местные жители в нескольких метрах от жилого дома. Неделей ранее в этом месте уже нашли две миномётные мины.

В лесной зоне около деревни Апальщино Рузского округа поисковый отряд «Эхо войны» обнаружил восемь снарядов.

Было установлено, что среди найденных единиц вооружения есть семь ручных гранат и две миномётные мины. Они были обезврежены специалистами.

Ранее сообщалось, что в конце сентября в Волоколамском городском округе было обнаружено и обезврежено семь боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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#снаряд
#подмосковье
#мособлпожспас
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Суд приговорил главу «Русского молока» Бойко-Великого к 6,5 годам колонии
03 октября 2023, 11:22

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Черёмушкинский районный суд города Москвы приговорил к 6,5 годам колонии президента агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого по делу о растрате 190 миллионов рублей. Информацию сообщает РИА Новости.

«Назначить Бойко-Великому наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — олзвучила приговор судья Валерия Боднарь. 
Ранее прокурор запрашивал Бойко-Великому 9 лет колонии общего режима. Оглашение продолжается, еще не все решения по соучастникам озвучены.

Вместе с главой «Русского молока» в хищении денег у банка «Кредит Экспресс» обвиняют понедельников: генерального директора ростовского банка «Кредит Экспресс» Аллу Кабанову, ее сына Константина Кабанова,  главного бухгалтера Марию Антонову, акционера банка Татьяну Макаренко, старшего экономиста отдела кредитования Егора Пихтина и начальника кредитного отдела Анастасию Новотную.

Суд провел уже около 100 заседания по этому делу. Слушанье проходит с лета 2021 года.

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#суд
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#молоко
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#новости
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Депутат Милонов предложил признать видом спорта средневековые исторические бои
03 октября 2023, 10:37

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил официально признать видом спорта средневековый исторический бой. Об этом сообщает RT.
По словам депутата, официальное признание таких боёв видом спорта позволит популяризовать их среди россиян, а также подготовить почву для их успешного развития. 

К тому же, Милонов добавил, что во многих странах, проводящих исторические бои, российские команды, реконструирующие события прошлого, пользуются уважением, поэтому стоит официальном признать эти бои видом спорта.

Письмо с предложением, которое имеется в распоряжении RT, депутат Виталий Милонов направил на имя министра спорта России Олега Матицына. 

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#история
#реконструкция
#спорт
#госдума
#виталий милонов
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Авария «Луны-25» произошла из-за сбоя в работе комплекса управления
03 октября 2023, 10:29

Фото: istockphoto/mikiell

Специалисты Роскосмоса установили причину аварии автоматической станции «Луна-25». В результате работы специальной комиссии удалось выяснить, что она была вызвана нештатной работой бортового комплекса управления.
В приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) не включился  вовремя блок акселерометров из-за возможного попадания в один массив команд с разными приоритетами их исполнения прибором. В результате при попытке коррекции движения космического  аппарата для его перехода с круговой лунной орбиты на эллиптическую предпосадочную, двигательная установка работала не 84 секунды, как было запланировано, а целых 127 секунд.

В результате станция перешла на неожиданно открытую орбиту и столкнулась с поверхностью Луны. Блок измерения угловых скоростей не активировался из-за конфликта команд. На основании изучения причины аварии будут разработаны рекомендации по проведению дополнительных проверочных мероприятий при последующих миссиях на Луну.

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#станция
#аварии
#рекомендации
#луна
#роскосмос
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Россиянам рассказали, какие профессии пользуются наименьшим спросом
Наименьшее число вакансий размещено для бортпроводников и гейм-дизайнеров
03 октября 2023, 10:16

Фото: iStock/Halfpoint

Россиянам рассказали, по каким специальностям размещено меньше всего вакансий, а также о том, какие сферы менее востребованы среди соискателей. Об этом в беседе с RT сообщили представители платформ hh.ru и «Работа.ру».
За последние несколько месяцев, как сообщает собеседница RT Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru, наименьшее количество вакансий было размещено по таким специальностям как: бортпроводник, дизайнер компьютерных игр, андеррайтер (специалист, оценивающий риски по страховому договору с целью расчёта страховой премии), «комплаенс-менеджер» (специалист, который приводит деятельность компании к соответствующим требованиям законодательства, социальных, корпоративных и этических норм), а также режиссёр/сценарист.

Уточняется, что специальность бортпроводник уже в течение года находится в антирейтинге по числу открытых вакансий. Это связано с сокращением числа международных рейсов. 

Также Игнатова пояснила, что спрос на творческие профессии, такие как гейм-дизайнер и режиссёр/сценарист, никогда не будет широко представлен.

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал, что спрос на вакансии связан с популярностью отрасли. Так, в сферу услуг стремится каждый пятый россиянин, рассматривая, в основном, вакансию менеджера по продажам. А вот специалисты по библиотечному делу менее востребованы из-за непопулярности данной области.

Специалист подытожил, что менее востребованы специалисты областей культуры и образования. За прошедшее лето на вакансии этих сфер откликнулся всего 1% соискателей. 

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#спрос
#профессии
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Во вторник утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла
03 октября 2023, 09:21

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

Во вторник утром, 3 октября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 914 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-5 "Урал", М-7 "Волга".  

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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По всей России 4 октября пройдут проверки систем оповещения
В России 4 октября пройдет крупномасштабная проверка систем оповещения населения
03 октября 2023, 06:47

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Масштабная проверка систем оповещения населения на региональном и муниципальном уровнях запланирована на 4 октября во всех регионах России, сообщили в пресс-службе МЧС РФ агентству РИА Новости.
В рамках этой проверки будет проведен тестовый запуск сирен и громкоговорителей, а также будет проведено замещение эфира обязательных общероссийских общедоступных телевизионных и радиоканалов. Информация о проверке также будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».

МЧС РФ рекомендует в случае звучания сирены сохранять спокойствие и не паниковать. Далее, рекомендуется включить телевизор на любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.

Эти мероприятия позволят оценить работоспособность конечных средств оповещения и готовность дежурного персонала, ответственного за запуск систем оповещения населения.

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#мероприятия
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#рф
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«Роскосмос» приступил к созданию проекта мониторинга Земли
«Роскосмос» приступил к созданию системы мониторинга Земли из 136 наноспутников
03 октября 2023, 05:39

Фото: iStock/Alexyz3d

Госкорпорация «Роскосмос» начала разработку проекта группировки сверхмалых спутников под названием «Грифон», предназначенной для наблюдения за всей поверхностью Земли, как сообщил ее генеральный директор Юрий Борисов, передает РИА ​Новости.
«Мы приступили к созданию группы опорных сверхмалых спутников „Грифон“. Она будет состоять из 136 аппаратов, находящихся на орбите, и предоставляющих высокоинтенсивную информацию о любой территории России и всего мира», — заявил Борисов.
Глава «Роскосмоса» отметил, что этот проект будет включать широкую и глубокую наземную инфраструктуру для приема и анализа полученной информации.

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#космонавты
#станции
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Расчеты «Бастиона» ТОФ уничтожили у Курил корабль «противника»
03 октября 2023, 05:26

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

В ходе дежурства на курильском острове Матуа расчёты береговых ракетных комплексов Тихоокеанского флота «Бастион» ликвидировали корабль условного противника. Об этом пишет РИА Новости.
«На острове Матуа Курильской гряды расчёты БРК «Бастион», несущие круглосуточное дежурство по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами, провели плановую тренировку по уничтожению корабля условного противника», — цитирует агентство сообщение ТОФ.

Отмечается, что российские береговые ракетчики отработали оборону рубежей от высадки с корабля «противника» морского десанта. Расчёты дивизиона БРК «Бастион» уничтожили морскую цель без фактического пуска ракеты электронным способом, предварительно выполнив слежение.

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