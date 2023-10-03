Астролог Грохотова раскрыла особенности детей, рождённых осенью

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При этом, дополняет собеседница Москвы 24, таким детям важно чувствовать поддержку, а также одобрение их действий, поэтому стоит как можно чаще хвалить детей за их труд.
Следом за Девами идут Весы. По словам Грохотовой, эти дети учатся чуть похуже, но они более дисциплинированны, из-за чего у них не возникает конфликтов с учителями и окружающими.
Последним осенним знаком зодиака стали Скорпионы. Такие дети обладают хорошей интуицией и силой воли. Они любят простраивать стратегии и имеют хорошие способности к обучению.
Также дети-Скорпионы любят производить впечатление на окружающих. Они всегда запоминают хорошие поступки, совершённые по отношению к ним, но и не забывают про плохое.
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