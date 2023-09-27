Астролог Ракунова рассказала, на что указывают фазы Луны в день рождения

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«Тем, у кого день рождения выпал на растущую Луну, в новом году нужно активно действовать, узнавать новое, знакомиться, выходить на более широкую аудиторию», — приводит слова астролога Москва 24.Ракунова отметила, что день рождения в полнолуние или плюс-минус 3 дня означает, что человеку предстоит активная реализация накопленного потенциала. Во всех делах ему следует уверенно заявлять о себе и не стесняться. Если же праздник выпал на убывающую луну, то необходимо проанализировать решения и события, которые случились раньше, а также не следует суетиться в предстоящем году.
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