Окружите себя людьми со схожими интересами: гороскоп с 31 июля по 6 августа

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В любовной сфере лучше внести ясность, и больше беседовать со своим партнёром, в деловой сфере желательно проявить пунктуальность. Также по прогнозам Анны Лебеденко, этот период благоприятен для больших проектов. В финансовой сфере лучше исключить все неожиданные моменты и не полагаться на случай.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака на 31 июля – 6 августа
Овен будет активным. Его энергии хватит на реализацию всех намеченных дел на неделе.
Тельцу важно расслабиться и не принимать поспешных решений. Совсем надо отказаться от экспериментов. Лучше не начинать ничего нового.
Близнецам нужно рассчитывать своё время, чтобы везде успеть. Все вопросы следует решать постепенно.
Рак сможет положиться на свою интуицию. Распорядок дня можно немного поменять и позволить себе больше свободы.
Лев почувствует желание учиться, узнавать новое. Он станет более общительным.
Деве нужно привести в порядок документы. В делах и любви ей следует проявить надёжность и серьёзность.
У весов наступает период, когда нужно прислушаться к сердцу, а не разуму. Но важно не запутаться в своих чувствах.
Скорпион будет более загадочен и таинственен. Уединение пойдёт ему на пользу и восстановит силы.
Стрелец воплотит задуманное и заручиться поддержкой руководства и друзей. На этой неделе возможна прибыль и увеличение дохода.
Козерогу надо заниматься интеллектуальной работой. Неделю лучше провести размеренно и неторопливо.
Водолею нужно быть добрее, особенно по отношению к близким людям. Семья нуждается в его заботе и внимании.
Рыбы могут смело планировать начало новых дел. Им необходимо быть уверенными в себе. Важно хвалить себя за уже достигнутые результаты.
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