Астролог Стрельцова: Знаки водной стихии обладают самой сильной интуицией

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Астролог Татьяна Стрельцова заявила, что знаки зодиака стихии воды, к которым относятся Рак, Скорпион и Рыбы, обладают наисильнейшей интуицией.
«У них есть особенность пропускать через себя все, что происходит вокруг. Это дает им возможность улавливать самые тонкие изменения и вибрации внешней среды. Они нередко видят вещие сны, чаще других предугадывают события и лучше разбираются в людях», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Стрельцова.
До этого астрологи предупредили россиян о предстоящих возможных трудностях в октябре. По их словам, наиболее сложный период придётся на середину месяца. Как передаёт utro.ru, в октябре ожидаются два затмения, а также статичное положение Плутона, что принесёт напряжение в отношениях между людьми. Особенно негативно это может сказаться на людях, обладающих высокой чувствительностью.
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