Астроном Турилов: В ночь на 31 августа можно будет увидеть «голубую Луну» в центральной России

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Астроном, руководитель клуба астрономических путешествий Ярослав Турилов заявил, что в ночь на 31 августа жители городов в центральных регионах России смогут наблюдать такое интересное явление, как «голубая Луна».
«Такое явление может происходить в любой месяц, за исключением февраля, который заведомо короче лунного цикла, при этом данное явление нечастое. <…> В этот же день нас ожидает суперлуние, когда Луна подходит максимально близко к Земле, в этот раз расстояние составит 362 тыс. километров», — добавил в беседе с NEWS.ru Турилов.
Само же название «голубая Луна», по словам специалиста, не связано с цветом, а попросту является английской идиомой.
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Мелисса Тимофеева