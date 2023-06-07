Астроном Вибе объяснил заявления о послании США от инопланетных кораблей

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«Все предыдущие заявления подобного рода являлись либо очередной постановкой, либо элементом пиара», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Вибе.
Американский разведчик Дэйвид Граш заявлял, что США получили космические корабли внеземного происхождения по секретной военной программе.
В то же время в СМИ появилась информация о том, что США намерены реализовать проект по запуску спутников для отслеживания российских и китайских космических аппаратов, способных нанести ущерб орбитальным объектам. Как уточняют argumenti.ru со ссылкой на Bloomberg, запуск спутников планируется после июля.
Ранее уфолог Юрий Григорьев заявил о стремлении внеземных существ выйти на контакт с людьми. Так, Московской уфологической академии удалось расшифровать неземной сигнал и доказать существование инопланетян.