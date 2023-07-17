Астроном Железнов предупредил, что астероид Апофис может уничтожить российский регион

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Апофис 13 апреля 2029 года пролетит на расстоянии 32 тыс. км от Земли. Примерно на таком же расстоянии летают геостационарные спутники.
Ранее сообщалось, что два потенциально опасных астероида пролетят в непосредственной близости от Земли в ближайшие дни
В непосредственной близости от Земли в ближайшие дни пролетят два астероида, диаметр которых достигает 800 метров. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.
Учёные уточнили, что к планете приближаются астероиды 2020 DB5 и 1994 XD. Предположительно 12 июня космические тела подойдут на самое близкое к Земле расстояние за всю историю наблюдения за ними.
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