Астрономы сообщили об «оленьем суперлунии» 3 июля

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3 июля полнолуние выпадет на максимальное сближение Земли со своим спутником
Луна будет на 5,8% крупнее и на 12,8% ярче, чем во время обычного полнолуния. Такую полную луну называют «суперлунием», пишет starwalk.space.
Некоторые коренные американцы называют полнолуние в июле «Оленьей луной», потому что в этот месяц молодые самцы оленей начинают отращивать новые рога.
Ранее в НАСА сообщили, когда человек достигнет Марса. Глава НАСА Билл Нельсон предположил, что люди могут достичь Марса в 2040 году. Об этом пишет El Mundo. Журналисты спросили у Нельсона, в какой самый ранний срок человеку удастся достичь Марса.
Некоторые коренные американцы называют полнолуние в июле «Оленьей луной», потому что в этот месяц молодые самцы оленей начинают отращивать новые рога.
Мария Фирсова