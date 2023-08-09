«Ат-Тауасуль»: Слова «гомосексуальность» и «гендер» запрещены к употреблению в Ираке

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области на сопровождение поступил проект здания склада компании «Спецкабель» в Ивантеевке.

Компания «Спецкабель» выступает застройщиком проекта и инвестирует в реализацию проекта 120 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Объект войдет в состав завода компании «Спецкабель», специализирующейся на изготовлении кабельно-проводниковой продукции, применяемой в различных отраслях промышленности. Склад площадью более 3 тыс. кв. метров оборудуют стеллажной системой для хранения готовых изделий из широкой номенклатуры предприятия, насчитывающей 6150 наименований. Для персонала запроектирована административная часть. Будет создано 24 рабочих места.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целе

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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