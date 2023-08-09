«Ат-Тауасуль»: Слова «гомосексуальность» и «гендер» запрещены к употреблению в Ираке

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В Ираке не существует прямого запрета на однополый секс. Однако, как отмечают эксперты, некоторые расплывчатые формулировки в статьях, регулирующих соблюдение моральных норм, иногда используются для преследования представителей ЛГБТ-сообщества. Кроме того, после случаев сожжения Корана в Дании и Швеции, многие шиитские группировки стали во время своих акций сжигать радужные флаги ЛГБТ.
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