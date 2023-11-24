Атмосферное давление в Подмосковье побило рекорд 86-летней давности

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«Сегодня следует быть внимательными, особенно метеозависимым людям. При таком низком давлении ощущается нехватка кислорода, вас могут беспокоить сонливость и головокружение. Некоторые чувствительные к погодным изменениям люди могут даже терять сознание», – предупредил министр жителей региона.Метеозависимым жителям Фирсов рекомендовал сегодня не садиться за руль, следить за самочувствием в течение всего дня, меньше двигаться и пить больше воды.
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