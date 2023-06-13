АТОР назвала россиянам самый дешевый курорт на Черном море

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Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин: Отдых в Абхазии — самый дешевый на черноморском побережье
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что отдых в Абхазии является на Черном море самым дешевым. Об этом пишет RG.RU.
В публикации говорится, что тур на двоих взрослых с ребенком обойдется примерно в 90 тыс. руб. Отмечается, что летом 2023 года отдых в Абхазии обойдется в среднем на 20% дешевле, чем путешествие в Адлер.
Ромашкин напомнил россиянам, что добраться до Абхазии можно на самолете через аэропорт Сочи.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 30 апреля возобновились мультимодальные перевозки из России в Абхазию. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В публикации говорится, что тур на двоих взрослых с ребенком обойдется примерно в 90 тыс. руб. Отмечается, что летом 2023 года отдых в Абхазии обойдется в среднем на 20% дешевле, чем путешествие в Адлер.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 30 апреля возобновились мультимодальные перевозки из России в Абхазию. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян