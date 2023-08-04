АТОР прокомментировала выселение детей из отеля в Турции

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Поездка в турецкий лагерь для детей была организована не туроператором, а индивидуальным предпринимателем. Об этом сообщили в Ассоциации Туроператоров (АТОР), комментируя ситуацию с выселением детей из лагеря «Колибри» в Турции.
Родители отдыхавших детей сообщили, что не получали никаких документов, ваучеров и квитанций, подтверждающих организацию детского отдыха.
Всего в отель Omorfi Garden Resort были заселены 68 детей, которые в ночь со 2 на 3 августа были выселены из-за отсутствия отплаты.
Однако представитель компании «Колибри» утверждает, что дети были выселены из-за пожаров в соседнем Кемере, и не ночью, а после завтрака.
Позднее детей перевезли в отель Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби, но и оттуда их собираются выселить 5 августа в 12:00 мск.
Эксперты предупредили родителей, что, скорее всего, им придётся оплатить перелёт своего ребёнка самостоятельно.
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Всего в отель Omorfi Garden Resort были заселены 68 детей, которые в ночь со 2 на 3 августа были выселены из-за отсутствия отплаты.
Позднее детей перевезли в отель Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби, но и оттуда их собираются выселить 5 августа в 12:00 мск.
Эксперты предупредили родителей, что, скорее всего, им придётся оплатить перелёт своего ребёнка самостоятельно.
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Анастасия Чинкова