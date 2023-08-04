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АТОР прокомментировала выселение детей из отеля в Турции

04 августа 2023, 18:50

Фото: iStock/SerrNovik

Поездка в турецкий лагерь для детей была организована не туроператором, а индивидуальным предпринимателем. Об этом сообщили в Ассоциации Туроператоров (АТОР), комментируя ситуацию с выселением детей из лагеря «Колибри» в Турции.
Родители отдыхавших детей сообщили, что не получали никаких документов, ваучеров и квитанций, подтверждающих организацию детского отдыха.

Всего в отель Omorfi Garden Resort были заселены 68 детей, которые в ночь со 2 на 3 августа были выселены из-за отсутствия отплаты.


Однако представитель компании «Колибри» утверждает, что дети были выселены из-за пожаров в соседнем Кемере, и не ночью, а после завтрака.

Позднее детей перевезли в отель Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби, но и оттуда их собираются выселить 5 августа в 12:00 мск.

Эксперты предупредили родителей, что, скорее всего, им придётся оплатить перелёт своего ребёнка самостоятельно.

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#турция
#дети
#отель
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Путин подписал закон о переводах без комиссии между своими счетами
04 августа 2023, 19:38

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Путин подписал закон, разрешающий переводить до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами. Документ опубликован на портале правовой информации.
Уточняется, что новый закон будет действовать при переводах по номеру телефона через Систему быстрых платежей или по номеру счёта. Если клиент собирается переводить деньги по номеру карты или в отделении банка, с него по-прежнему будет взиматься комиссия.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что нововведение привлечёт большее количество людей к онлайн-переводам. А в Банке России уточнили, что это более удобная процедура, поскольку переводы через банк слишком затратны по времени, а при переводах по номеру карты не всегда можно увидеть её владельца.

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#банк
#деньги
#комиссия
#счёт
#владимир путин
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Украинские дипломаты не хотят возвращаться в страну
«Зеркало недели»: На Украину не вернулись до 60 процентов дипломатов
04 августа 2023, 19:18

Фото: iStock/JARAMA

Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться в страну из зарубежных командировок, сообщает «Зеркало недели».
«С начала 2022 года из посольств Украины за рубежом не вернулись от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств, однако на практике эти цифры могут быть еще большими», - прокомментировали ситуацию в издании.  

К примеру, из США в прошлом году должны были вернуться 20 сотрудников, однако, вернулся только один.  

По мнению журналистов, эта ситуация как нельзя лучше демонстрирует несостоятельность властей Украины.   

Ранее в Bloomberg заявили, что Украина нуждается в том, чтобы покинувшие ее женщины, вернулись назад. При этом, в Bloomberg пообщались с некоторыми женщинами, покинувшими страну, и выяснили, что домой они совсем не торопятся. Большинство из них заявляют, что совершенно комфортно чувствуют себя в европейских странах.

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#украина
#дипломат
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На этой неделе в Тверской области химикатами отравились двое малолетних детей
04 августа 2023, 19:07

Фото: istockphoto/AntaresNS

В Детскую областную клиническую больницу (ДОКБ) Твери на этой неделе были доставлены двое детей до трех лет с тяжелыми отравлениями. Врачи напоминают родителям, что любые химикаты и опасные вещества должны храниться в недоступном для малышей месте.
Один ребенок, двухлетняя девочка из Западной Двины, съела кристаллы перманганата калия (бытовое название — марганцовка). Она получила сильные ожоги ротовой полости, носоглотки и пищевода. Сейчас девочка находится в реанимации, врачи борются за ее жизнь, сообщает сетевое издание «Афанасий Бизнес».

Мальчик в возрасте год и восемь месяцев в Торопецком районе проглотил крысиный яд. После промывания желудка ребенок оставлен в больнице под присмотром врача-реаниматолога. Обоих маленьких пациента были доставлены в ДОКБ вертолетами санитарной авиации.

Медики напоминают, что дети очень любопытны и любые цветные кристаллы, красивые таблетки, жидкости в ярких баночках воспринимают как еду и прежде всего тащат в рот. Все бытовые химикаты, лекарства, другие опасные вещества нужно убирать в такое место, где ребенок не сможет их достать.

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#мальчик
#девочка
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«Корса» и её дивизион в Горловке: почему Ольгу Качуру на Украине боятся и после смерти
Ольга «Корса»: биография, служба в дивизии и гибель
04 августа 2023, 19:06

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Ольга Качура, известная также под прозвищем «Корса», является выдающейся фигурой в истории Донецкой Народной Республики (ДНР). Она активно участвовала в боевых действиях против Украины с апреля 2014 года и была одной из основательниц воинских формирований ДНР.

Кто такая «Корса»: биография полковника Ольги Качуры

Детство Ольги Качуры

Ольга Качура родилась в 1970 году в городе Донецке. Выбирать девушке будущую профессию не пришлось, всё и так было решено, ведь в её семье 12 военнослужащих. Качура отучилась на юридическом факультете и на кафедре компьютерных наук и технологий. Учёбу она совмещала с военной кафедрой, где изучала системы наведения баллистических ракет. В результате Качура получила специальность «Разработчик программного обеспечения для систем наведения баллистических ракет».

Работа после института

После окончания университета Ольга долгое время служила в органах внутренних дел Украины. Сначала она была простым следователем, а затем поднялась до заместителя начальника отдела — начальника штаба Кировского районного отдела Донецкого городского управления милиции.

Личная жизнь «Кросы»

Ольга Качура была замужем, воспитала двоих детей, включая свою дочь Елену (Алёну) Карабет и приёмного сына Сергея. Мальчика она усыновила после того, как забрала его из обстрелянного детдома в Горловке, где он находился с самого рождения. Официальное усыновление состоялось 8 марта 2015 года. Её дочь Елена также служила в дивизионе вместе с матерью, её позывным был «Алёшка». Ольга Качура была увлечена верховой ездой и пауэрлифтингом, а также возглавляла федерацию пауэрлифтинга в Горловке. Она также выразила желание закончить учёбу в Донбасской аграрной академии и заниматься животноводством после окончания боевых действий. Кроме того, она увлекалась рыбалкой и считала её идеальным способом провести свободное время.

«Корса» — единственная женщина-командир в ДНР

Боевой путь Качуры начался в апреле 2014 года в Славянске, где она возглавляла подразделение реактивной артиллерии. Год спустя Корса получила звание полковника. В том же 2014 году Качура выступил на стороне ополчения ДНР и стояла у истоков создания народной милиции ДНР. Она была единственной женщиной-командиром артиллерийского дивизиона ДНР, которая участвовала в боевых действиях в течение восьми лет. Она служила в мотострелковой бригаде «Беркут» и командовала дивизионом РСЗО БМ-21 «Град» в Горловке. Она также воевала в Иловайске, Дебальцево, Углегорске, Мариновке, Авдеевке. Несколько раз получала травмы, но возвращалась в команду.

Украинские власти объявили Качуру в розыск, обвинив её в участии в незаконных вооружённых формированиях и государственной измене. Девушку также обвинили в совершении преступлений во время боевых действий, включая обстрелы гражданских населённых пунктов и гибель мирных жителей. Её имя упоминалось зарубежными СМИ под прозвищами «Леди смерть» и «Волчица».

Покушения и гибель Ольги Качуры

За всё время своей службы Качура пережила три покушения. 3 августа 2022 года Ольга Качура погибла в городе Горловка в результате обстрела со стороны ВСУ. Сообщалось, что в автомобиль, где находилась «Корса», попал снаряд из украинской ракеты, в результате чего погибли Ольга Качура и ещё один человек.

В знак признания её подвига 3 августа 2022 года глава ДНР Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание Героя Донецкой Народной Республики. 4 августа 2022 года президент РФ Владимир Путин также посмертно присвоил Ольге Качуре звание Героя России и вручил медаль «Золотая звезда» её дочери.

Артиллерийский дивизион «Корса» в Горловке: что с ним сейчас

Информации о РСЗО БМ-21, которым «Корса» руководила восемь лет практически нет.  Однако по последним данным, Киев перебросил дивизион реактивной артиллерии под Артёмовск.

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#военные
#женщина
#ракеты
#днр
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Организаторы выставки «Россия» предложили составить это слово из букв разных эпох
04 августа 2023, 19:00

Фото: пресс-служба выставки

Организаторы Международной выставки-форума «Россия» предложили придать названию страны неповторимое звучание. Для этого нужно перейти на сайт выставки и составить свой вариант слова «Россия» из букв разных эпох.
«Каждый видит образ своей родины по-своему, каждый наделяет это слово особым смыслом и ассоциирует с чем-то самобытным, родным и близким. В наших силах – придать России уникальное, неповторимое звучание», – говорится в сообщении пресс-службы выставки.  
Там пообещали опубликовать самые популярные сочетания на сайте

Международная выставка-форум «Россия» будет проходить на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля. Она организована по указу президента Владимира Путина. Ранее «Радио 1» сообщало, что Подмосковье представит на ней свои достижения. 
 
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#выставка
#вднх
#россия
#подмосковье
#московская область
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Путин подписал закон о запрете выезда за границу после вручения повестки
Владимир Путин подписал закон о запрете выезда за границу после вручения повестки
04 августа 2023, 18:45

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, запрещающий гражданам РФ покидать страну после получения повестки.
Поправки были внесены в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Теперь, с момент как повестка вносится в реестр «врученных повесток», получивший ее гражданин не имеет права покидать страну.

С того момента, как повестка была выслана призывнику, в том числе по месту работу или учебы, он не может выезжать за рубеж.

При этом, решение об отмене ограничений обновляется в реестре автоматически. В том числе, если призывник не явился в военный комиссариат по уважительной причине.

Полный текст документа опубликован на официальном сайте Кремля. 

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#владимир путин
#военком
#призывник
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Россияне смогут обращаться в органы власти через «Госуслуги»
04 августа 2023, 18:18

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут использовать портал «Госуслуг» для обращения в органы власти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Благодаря нововведению, граждане смогут обращаться в государственные органы, органы местного самоуправления и к должностным лицам через портал «Госуслуг».

Закон вступит в силу 1 сентября 2023 года.

При этом уточняется, что человек, при желании, может использовать и привычные методы отправки обращения, например, в письменной форме или по электронной почте.

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#владимир путин
#единый портал госуслуг
#обращения
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В химкинском парке Толстого открыли скейтпарк и роллердром
04 августа 2023, 18:15

Фото: администрация г. о. Химки

В парке Толстого в Химках открыли роллердром с памп-треком, скейт-парк, а также установили столы для игры в настольный теннис. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Глава Химок Дмитрий Волошин обсудил с Общественным советом парков модернизацию зелёных зон города и осмотрел обновлённый парк.
«Реконструкция парка Толстого – масштабный проект, который мы реализуем при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва. Проект благоустройства согласован и дополнен пожеланиями химчан. В рамках первого этапа уже благоустроили 12 га. Завершить работы планируем осенью будущего года», – сказал Волошин.
Реконструкция в парке Толстого стартовала в прошлом году. На первом этапе обновили дорожно-тропиночную сеть, обустроили велодорожки, установили детскую площадку, скалодром и верёвочный парк. Этой весной запустили сухой фонтан с интерактивной подсветкой. Также состоялось долгожданное открытие нового колеса обозрения высотой 50 м. Аттракцион стал одним из самых высоких в Подмосковье
«Парк преобразился, приятно находиться здесь. Очень здорово вечером, когда работает подсветка фонтана. Можно прогуляться, прокатиться на колесе. Белок много», – рассказала многодетная мама Александра Токарева
 В ходе второй волны работ модернизируют смотровую площадку. На склонах у пляжа обустроят два металлических пандуса для людей с ОВЗ и большую лестницу. Кроме того, на городском пляже появится зона тихого отдыха с деревянным настилом, гамаками и большими качелями. Для детей построят специальную площадку для игры с песком и водой.

В ближайшие годы в Химках реализуют еще десятки проектов благоустройства. Ранее Волошин рассказал в ходе ежегодного обращения к жителям, что в планах – модернизация парка «Яковлево», Барашкинского пруда, набережной «Васко да Гама»,парков «Экоберег», «Подрезково» и скверов «Юбилейный» и «Юность».  
 
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#подмосковье
#московская область
#химки
#дмитрий волошин
#парк
#благоустройство
#андрей воробьёв
#губернатор
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Стало известно, какие действия будут считаться уклонением от мобилизации
Каратаполов: неявка по повестке будет считаться уклонением от мобилизации
04 августа 2023, 18:08

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что законопроект о введении уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу в рамках мобилизации могут принять сразу в трех чтениях уже грядущей осенью.
«Под уклонением от службы по мобилизации будет считаться самовольное оставление части мобилизованным - это самое главное, и попытка неявки в военный комиссариат с момента получения повестки в установленное время», - цитирует ТАСС Картаполова.

Напомним, нынешней осенью в Государственную думу внесут законопроект, который установит штрафы до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет за уклонение от мобилизации. Поправки предлагается внести к статье УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». По словам Картаполова, у нас есть ответственность за уклонение от службы по призыву, а вот за уклонение от службы по мобилизации она до сих пор не установлена.

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