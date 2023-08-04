АТОР прокомментировала выселение детей из отеля в Турции

Ольга Качура, известная также под прозвищем «Корса», является выдающейся фигурой в истории Донецкой Народной Республики (ДНР). Она активно участвовала в боевых действиях против Украины с апреля 2014 года и была одной из основательниц воинских формирований ДНР.