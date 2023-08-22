Audi отключила онлайн-сервисы российским дилерам

Фото: iStock/Youngoldman
«После продажи российского бизнеса российскому инвестору в мае этого года произошло отделение других IT-систем, за исключением 5, которые по согласованию с ответственным Федеральным ведомством по вопросам экономики и экспортного контроля российским покупателям будут доступны для использования в течение переходного периода до конца этого года», — сказал собеседник.
BMW тоже отключила российских дилеров от программного обеспечения. Владельцам данной марки больше недоступна история технического обслуживания и обновление компонентов.
О том, стоит ли ждать отключение функционала автомобилей и будет ли возможно проведение диагностики, рассказал в беседе с «Радио 1», вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
«К этой истории давно все подготовились. Недавно провел отключение Mercedes, поэтому никакой неожиданности не произошло. Еще больше времени и лет потратили на то, чтобы подготовиться, независимые техценты, которым официальная диагностика доступна не была, и они уже научились этим пользоваться», - заявил Хайцеэр.
Рассуждая о проблемах, с которыми могут столкнуться автомобилисты, автоэксперт отметил программы и удаленный доступ.
«Проблемы могут возникать с самыми современными автомобилями, последнего года выпуска. Либо нет программ, либо доступа. В любом случае, будут ограничения на системы безопасности автомобиля, к электронным блокам, ключам и так далее. Сложности будут, но, наверное, это будет решаться через третьи страны, и решается вопрос с онлайн диагностикой, подключением через ВПН через европейские адреса, через сопряженные адреса дружественных стран, таможенного союза, в общем, вопрос не идеально, но решаемый», - заверил Хайцеэр.Читайте также:
Названы главные проблемы, с которыми столкнутся владельцы BMW и Audi
Автобусами Мострансавто на форуме «Армия-2023» воспользовались свыше 86 тысяч пассажиров
Каршеринг BelkaCar окажет помощь семье девочки, уколовшейся шприцем в машине