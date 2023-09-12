Аварийная посадка рейса Сочи — Омск: что спасло от трагедии

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Самолет «Сочи–Омск» сел на грунт
Впервые о поломке в гидравлической системе самолета, следующего из Сочи в Омск, доложил в 4:43 (мск) командир судна. Из-за опасений, что самолет может выйти за посадочную полосу при приземлении из-за неисправностей, командир принял решение направиться в аэропорт Новосибирска, где полоса длиннее. Через 40 минут лайнер подал сигнал бедствия из-за кончающегося топлива. Командир экипажа принял решение об экстренной посадке на выбранной с воздуха площадке. Борт приземлился в поле.
В первые минуты после посадки лайнера, в сети стали появляться видеозаписи, на которых очевидцы рассказывали о произошедшем. Пассажиры самолета также делились роликами, сделанными до аварийной посадки самолета. На кадрах слышно, как с пассажирами борта проводят инструктажи.
Причины аварийной посадки самолета «Сочи–Омск»
О том, что послужило причиной экстренной посадки лайнера рассказал генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов .
По его словам, при подлете к Омску у самолета отказала гидросистема. При отказе аппаратуры, у командира экипажа очень мало времени, чтобы оценить обстановку и принять решение о том, какие действия стоит предпринять в дальнейшем, а также дать оценку последствиям. Он отметил, что отказ системы мог спровоцировать увеличение посадочной дистанции, а также вывести из работы тормозные щитки. Именно по этой причине, экипаж самолета принял решение уйти на запасной аэродром. Гендиректор авиаперевозчика пояснил, что на аэродроме Новосибирска посадочная полоса на 500 метров больше, чем в Омске, поэтому было принято решение приземлиться там. Однако, топлива для посадки в аэропорту не хватило. На его расход повлияли несколько факторов, к которым можно отнести сильный ветер, выпущенные створки шасси, низкий эшелон. Командир экипажа принял решение об экстренной посадке лайнера. Площадка для аварийной посадки была выбрана с воздуха. Приземление было мягким, никто из пассажиров и членов экипажа не получил травм.
Состояние пассажиров лайнера, летевшего по маршруту «Сочи–Омск»
На место аварийной посадки прибыли оперативные службы. Экстренная медицинская помощь понадобилась одному из пассажиров борта, у которого поднялось давление. Спустя несколько часов после происшествия, в местную больницу были доставлены два пассажира лайнера, им диагностировали ушибы. Серьезных травм никто не получил. Сообщается, что с пассажирами самолёта общаются психологи. В настоящее время находившиеся на борту самолета, размещены в пунктах временного размещения в Доме культуры в селе Убинское, куда прибыл заместитель главы региона Сергей Сёмка. В ближайшее время все размещенные во временных пунктах будут отправлены в Омск. Пассажирам лайнера уже удалось получить личные вещи и багаж.
Расследование экстренной посадки самолета «Сочи–Омск»
Следственным отделом зарегистрированы материалы проверки по факту экстренной посадки самолета. В рамках уголовного дела будет устанавливаться наличие факта нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, выясняются причины, по которым возникла неисправность.
Что известно об экипаже самолета «Уральских авиалиний»
Директор авиакомпании Сергей Скуратов рассказал об экипаже самолета, который смог предотвратить трагедию и принял решение о посадке, которое оказалось верным и единственным в сложившейся ситуации. Командовал воздушным судном 32-летний Сергей Белов. Его отец был летчиком, и мужчина с детства хотел пойти по его стопам. В должности командира Белов три года. Все полеты тщательно проверяются и расшифровываются, за время его командования экипажем судна не было совершено ни малейших отклонений или нарушений, сообщили в авиакомпании.
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