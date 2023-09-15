Аварийность на дорогах Подмосковья по итогам восьми месяцев снизилась на 6%

Фото: Минтранс МО
За восемь месяцев 2023 года число ДТП, произошедших на дорогах Московской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 6%. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Там пояснили, что за прошедших месяцев зафиксировано 2 тыс 440 аварии с погибшими и пострадавшими.
В то же время на 80% снизилось число наездов на велосипедистов.
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Лора Луганская