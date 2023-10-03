Авария «Луны-25» произошла из-за сбоя в работе комплекса управления

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В результате станция перешла на неожиданно открытую орбиту и столкнулась с поверхностью Луны. Блок измерения угловых скоростей не активировался из-за конфликта команд. На основании изучения причины аварии будут разработаны рекомендации по проведению дополнительных проверочных мероприятий при последующих миссиях на Луну.
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