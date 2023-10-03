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Авария «Луны-25» произошла из-за сбоя в работе комплекса управления

03 октября 2023, 10:29
Фото: istockphoto/mikiell

Фото: istockphoto/mikiell

Специалисты Роскосмоса установили причину аварии автоматической станции «Луна-25». В результате работы специальной комиссии удалось выяснить, что она была вызвана нештатной работой бортового комплекса управления.

В приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) не включился вовремя блок акселерометров из-за возможного попадания в один массив команд с разными приоритетами их исполнения прибором. В результате при попытке коррекции движения космического аппарата для его перехода с круговой лунной орбиты на эллиптическую предпосадочную, двигательная установка работала не 84 секунды, как было запланировано, а целых 127 секунд.

В результате станция перешла на неожиданно открытую орбиту и столкнулась с поверхностью Луны. Блок измерения угловых скоростей не активировался из-за конфликта команд. На основании изучения причины аварии будут разработаны рекомендации по проведению дополнительных проверочных мероприятий при последующих миссиях на Луну.

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#аварии
#рекомендации
#луна
#роскосмос
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Депутат Милонов предложил признать видом спорта средневековые исторические бои
03 октября 2023, 10:37

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил официально признать видом спорта средневековый исторический бой. Об этом сообщает RT.
По словам депутата, официальное признание таких боёв видом спорта позволит популяризовать их среди россиян, а также подготовить почву для их успешного развития. 

К тому же, Милонов добавил, что во многих странах, проводящих исторические бои, российские команды, реконструирующие события прошлого, пользуются уважением, поэтому стоит официальном признать эти бои видом спорта.

Письмо с предложением, которое имеется в распоряжении RT, депутат Виталий Милонов направил на имя министра спорта России Олега Матицына. 

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#история
#реконструкция
#спорт
#госдума
#виталий милонов
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Россиянам рассказали, какие профессии пользуются наименьшим спросом
Наименьшее число вакансий размещено для бортпроводников и гейм-дизайнеров
03 октября 2023, 10:16

Фото: iStock/Halfpoint

Россиянам рассказали, по каким специальностям размещено меньше всего вакансий, а также о том, какие сферы менее востребованы среди соискателей. Об этом в беседе с RT сообщили представители платформ hh.ru и «Работа.ру».
За последние несколько месяцев, как сообщает собеседница RT Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru, наименьшее количество вакансий было размещено по таким специальностям как: бортпроводник, дизайнер компьютерных игр, андеррайтер (специалист, оценивающий риски по страховому договору с целью расчёта страховой премии), «комплаенс-менеджер» (специалист, который приводит деятельность компании к соответствующим требованиям законодательства, социальных, корпоративных и этических норм), а также режиссёр/сценарист.

Уточняется, что специальность бортпроводник уже в течение года находится в антирейтинге по числу открытых вакансий. Это связано с сокращением числа международных рейсов. 

Также Игнатова пояснила, что спрос на творческие профессии, такие как гейм-дизайнер и режиссёр/сценарист, никогда не будет широко представлен.

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал, что спрос на вакансии связан с популярностью отрасли. Так, в сферу услуг стремится каждый пятый россиянин, рассматривая, в основном, вакансию менеджера по продажам. А вот специалисты по библиотечному делу менее востребованы из-за непопулярности данной области.

Специалист подытожил, что менее востребованы специалисты областей культуры и образования. За прошедшее лето на вакансии этих сфер откликнулся всего 1% соискателей. 

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#спрос
#профессии
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Во вторник утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла
03 октября 2023, 09:21

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

Во вторник утром, 3 октября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 914 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-5 "Урал", М-7 "Волга".  

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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#автомобиль
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По всей России 4 октября пройдут проверки систем оповещения
В России 4 октября пройдет крупномасштабная проверка систем оповещения населения
03 октября 2023, 06:47

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Масштабная проверка систем оповещения населения на региональном и муниципальном уровнях запланирована на 4 октября во всех регионах России, сообщили в пресс-службе МЧС РФ агентству РИА Новости.
В рамках этой проверки будет проведен тестовый запуск сирен и громкоговорителей, а также будет проведено замещение эфира обязательных общероссийских общедоступных телевизионных и радиоканалов. Информация о проверке также будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».

МЧС РФ рекомендует в случае звучания сирены сохранять спокойствие и не паниковать. Далее, рекомендуется включить телевизор на любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.

Эти мероприятия позволят оценить работоспособность конечных средств оповещения и готовность дежурного персонала, ответственного за запуск систем оповещения населения.

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#радио
#мероприятия
#информация
#рф
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«Роскосмос» приступил к созданию проекта мониторинга Земли
«Роскосмос» приступил к созданию системы мониторинга Земли из 136 наноспутников
03 октября 2023, 05:39

Фото: iStock/Alexyz3d

Госкорпорация «Роскосмос» начала разработку проекта группировки сверхмалых спутников под названием «Грифон», предназначенной для наблюдения за всей поверхностью Земли, как сообщил ее генеральный директор Юрий Борисов, передает РИА ​Новости.
«Мы приступили к созданию группы опорных сверхмалых спутников „Грифон“. Она будет состоять из 136 аппаратов, находящихся на орбите, и предоставляющих высокоинтенсивную информацию о любой территории России и всего мира», — заявил Борисов.
Глава «Роскосмоса» отметил, что этот проект будет включать широкую и глубокую наземную инфраструктуру для приема и анализа полученной информации.

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#аварии
#роскосмос
#космонавты
#станции
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Расчеты «Бастиона» ТОФ уничтожили у Курил корабль «противника»
03 октября 2023, 05:26

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

В ходе дежурства на курильском острове Матуа расчёты береговых ракетных комплексов Тихоокеанского флота «Бастион» ликвидировали корабль условного противника. Об этом пишет РИА Новости.
«На острове Матуа Курильской гряды расчёты БРК «Бастион», несущие круглосуточное дежурство по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами, провели плановую тренировку по уничтожению корабля условного противника», — цитирует агентство сообщение ТОФ.

Отмечается, что российские береговые ракетчики отработали оборону рубежей от высадки с корабля «противника» морского десанта. Расчёты дивизиона БРК «Бастион» уничтожили морскую цель без фактического пуска ракеты электронным способом, предварительно выполнив слежение.

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#вс рф
#ракеты
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Оперная певица умерла в 25 лет
Novinky: словацкая оперная певица Патриция Янечкова умерла в 25 лет от рака
03 октября 2023, 04:55

Фото: iStock/Marat_Musabirov

Словацкая оперная певица Патриция Янечкова скончалась в возрасте 25 лет от рака груди, сообщило издание Novinky.cz.
Артистка ушла из жизни в понедельник, 2 октября. Диагноз был поставлен ей в начале прошлого года. Певица открыто говорила о своей болезни и временно приостановила выступления. В 2023 году она вступила в брак с актером Властимилом Бурда.

Патриция Янечкова родилась в 1998 году в Германии в словацкой семье и провела большую часть своей жизни в чешском городе Острава. С детства она занималась пением и добилась успехов в этой области. В 2010 году она одержала победу в шоу талантов Talentmania, а в 2014 году получила награду на Международном конкурсе духовной музыки в Риме.

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Суд во Владивостоке прекратил второе дело в отношении экс-мэра Гуменюка
Суд во Владивостоке прекратил второе уголовное дело против экс-мэра Гуменюка
03 октября 2023, 03:57

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Суд во Владивостоке прекратил второе уголовное дело против бывшего мэра Олега Гуменюка, который уже был осужден за получение взяток, сообщила пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева, передает РИА Новости.
Ранее следствие утверждало, что Олег Гуменюк, находившийся на посту директора хозяйственного управления администрации Приморского края с 2016 по 2017 год, участвовал в незаконной схеме вместе с бывшим начальником службы эксплуатации морского транспорта Денисом Максутовым.

Они управляли учреждением, которому принадлежал катер Infini 36, на ремонт которого было выделено 9,4 миллиона рублей. Однако, по данным следствия, ремонт не был выполнен, и катер стоимостью 7,8 миллиона рублей был выведен из учреждения. Ущерб, причиненный краевому бюджету, составил 17,2 миллиона рублей. Гуменюка обвиняли по статье 286 частью 1 УК РФ (превышение должностных полномочий), и дело было передано в суд.

Производство по этому делу было прекращено по ходатайству Гуменюка, поскольку истекли сроки привлечения его к уголовной ответственности.

В январе этого года Ленинский районный суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и наложил на него штраф в размере 150 миллионов рублей. Его обвиняли в получении взяток от ряда стройфирм и посредников, действующих от имени представителей похоронного МБУ «Некрополь», в обмен на покровительство и попустительство при предоставлении похоронных услуг. Гуменюк отрицал свою вину, утверждая, что его фальшиво обвинили.

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Европейские бренды обуви начали возвращаться в Россию
«Известия»: Обувной союз сообщил о возвращении в Россию брендов обуви из Европы
03 октября 2023, 03:49

Фото: iStock/NiseriN

Европейские производители обуви начали возвращаться на российский рынок, пишут «Известия» со ссылкой на Обувной союз.
Среди них можно назвать немецкую Ara Group, испанскую Axa Shoes, итальянскую Igi and Co, представляющие сегменты «средний плюс» и «премиум».

В течение февраля и августа 2023 года крупные европейские компании вернулись в Россию с новыми коллекциями, и из ста предприятий, ранее ушедших с российского рынка, 15 уже совершили камбэк, как отмечено в Обувном союзе.

Среди них также присутствуют итальянские бренды Imac, Igi and Co, а также испанские Picolinos, Wonders, Hispanitos и другие. Эти марки уже доступны в магазинах Rendez-Vous и на ведущих маркетплейсах.

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