Авиаэксперт Герасимов: Лучшее средство отпугивания птиц в аэропортах – соколиная служба

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Заслуженный адвокат России, доктор юридических наук, пилот, эксперт международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил, что наилучшим средством для охраны аэропортов от птиц является соколиная служба.
Он отметил, что такое средство является очень дорогим, среди российских аэропортов соколиная служба есть в аэропортах Сочи, Новосибирска, Санкт-Петербурга и всеми аэропортами Москвы, кроме Жуковского.
Кроме этого, для защиты от птиц используются электронными ловушками-отпугивателями для птиц, которые менее эффективны.
Также Герасимов рассказал о возможных последствиях столкновения самолёта со стаей птиц.
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Кроме этого, для защиты от птиц используются электронными ловушками-отпугивателями для птиц, которые менее эффективны.
«Во-первых, фонарь кабины пробивается абсолютно точно при столкновении, к примеру, с гусем. Во-вторых, если попадёт в носовой обтекатель — выход из строя всего аэронавигационного оборудования. Когда птица попадает в плоскость крыла, то есть вероятность заклинивания закрылок и оперения крыла, в двигатель — будут разрушения лопаток двигателя», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Герасимов.
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Мелисса Тимофеева