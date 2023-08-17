Авиаэксперт Герасимов назвал последствия отключения от SITA для авиаотрасли

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«Все продолжает работать. Есть альтернатива – система «Пегас». Она используется в Иране, России, Индии, Пакистане. Система, по сути, аналогична. Но, опять же, переход программного обеспечения – это тоже время, это тоже деньги», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Герасимов.
До этого в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) сообщили о том, что уход глобального провайдера услуг SITA с российского рынка не оказал негативно влияния на гражданскую авиацию России. Отмечалось, что сейчас уже внедряются и используются альтернативные каналы связи других информационных систем, в том числе отечественные.
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