Авиаэксперт Герасимов объяснил расширение данных о пассажире безопасностью

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«Для авиаперевозчика наличие или отсутствие этих данных не имеет значения. Но как элемент допконтроля, это имеет место с точки зрения правоохранительной системы и фискальных органов. Наверное, это будет осуществляться с целью дополнительного контроля лиц, которые открыли себе иностранные банковские счета, но не сделали надлежащего уведомления об этом в соответствии с законодательством», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Герасимов.
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