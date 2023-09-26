Авиаэксперт Герасимов объяснил расширение данных о пассажире безопасностью

В Центр управления регионом Московской области поступило свыше 36 тысяч обращений жителей за прошлую неделю.

Одним из самых популярных обращений стали вопросы дворов, которых насчитывалось порядка 10 тысяч, вопросы по содержанию дорог — 3,4 тысячи, медицины — 2,9 тысяч обращений, транспорта — 2,7 и другие.

Центр управления регионом Московской области позволяет в онлайн-режиме реагировать на обращения жителей, оперативно выявлять и устранять проблемы региона, предотвращать появление подобных вопросов в будущем.

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