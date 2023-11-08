Авиакомпании хотят создать единый черный список пассажиров

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Российские авиакомпании предложили объединить черные списки пассажиров от всех перевозчиков и расширить перечень нарушений, за которые пассажиров не будут допускать на борт самолетов. Это предложение было представлено Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и направлено в Министерство транспорта Российской Федерации, пишет «Коммерсант».
В рамках предложения также рассматривается увеличение срока нахождения пассажиров в черном списке до трех лет. Туроператорам также будет предоставлен доступ к черным спискам, чтобы исключить возможность использования чартерных рейсов нарушителями. Этот проект поддержали авиакомпании, такие как S7, «Уральские авиалинии» и Utair.
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Артем Кузьмин