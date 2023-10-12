Авиакомпании начнут проверят при задержках из-за неисправности бортов

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Министерство транспорта России наложило обязанность на Государственный авиационный надзор (Госавианадзор) проводить проверки авиаперевозчиков в отношении задержек или отмены рейсов из-за технических неполадок с самолетами. Эту информацию предоставило издание «Известия».
Дополнительно, если в течение года будут обнаружены три и более инцидента, связанных с неисправностями, это даст право на проверку как инженеров, так и производителей авиатехники.
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