Авиакомпания приостановила эвакуационные рейсы из Израиля

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Авиакомпания Lufthansa в субботу решила приостановить эвакуационные рейсы из Израиля для граждан ФРГ.
Причина заключается в неопределенности с обеспечением безопасности и нерешенных проблемах «оперативной стабильности в Тель-Авиве».
Накануне из Израиля вывезли более 800 граждан ФРГ. Эвакуационные рейсы были организованы МИД Германии после того, как некоторые авиакомпании приостановили полеты в Израиль и обратно.
Ранее сообщалось, что глава JPMorgan Даймон предупреждает о самом опасном времени за десятилетия. Конфликты на Украине и Ближнем Востоке скажутся на энергетических и продовольственных рынках, торговле и геополитике.
В отчёте за третий квартал обращается внимание на то, что руководители банков в США в данный момент «карабкаются по стене беспокойства». При этом в компании надеются на лучшее, но готовятся «к широкому спектру развития событий». В компании еженедельно проводятся сто стресс-тестов. Аналитики JPMorgan сообщают, что риски рецессии в США маловероятны.
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Накануне из Израиля вывезли более 800 граждан ФРГ. Эвакуационные рейсы были организованы МИД Германии после того, как некоторые авиакомпании приостановили полеты в Израиль и обратно.
В отчёте за третий квартал обращается внимание на то, что руководители банков в США в данный момент «карабкаются по стене беспокойства». При этом в компании надеются на лучшее, но готовятся «к широкому спектру развития событий». В компании еженедельно проводятся сто стресс-тестов. Аналитики JPMorgan сообщают, что риски рецессии в США маловероятны.
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Мария Фирсова