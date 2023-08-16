Авиакомпания Red Wings прокомментировала возбуждённое против неё уголовное дело

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При этом, в компании сообщили, что полёты с деактивированной вспомогательной силовой установкой допустимы, их осуществляют многие мировые авиакомпании, и это не нарушает требований безопасности.
Уточняется, что сотрудники Red Wings содействуют следствию и предоставляют все необходимые документы.
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