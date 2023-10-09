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Авиакомпания Red Wings возобновит регулярное авиасообщение с Израилем 9 октября.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу компании.
Решение о временном сокращении авиасообщения между РФ и аэропортом Тель-Авива принимали из-за боевых действий в Израиле.
Утром 7 октября сектор Газа нанёс был нанесен ракетный удар по Израилю. По данным израильской Армии обороны (ЦАХАЛ), выпустили более 2 тысяч снарядов. Также было совершено несколько вторжений на южную территорию страны.
Ранее сообщалось, что ракета, которую выпустили из сектора Газа, упала возле тель-авивского аэропорта Бен-Гурион.
Силы ХАМАС нанесли новый удар по Тель-Авиву. Ракеты упали рядом с международным аэропортом Бен-Гурион, где в тот момент находились тысячи человек.
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Решение о временном сокращении авиасообщения между РФ и аэропортом Тель-Авива принимали из-за боевых действий в Израиле.
Ранее сообщалось, что ракета, которую выпустили из сектора Газа, упала возле тель-авивского аэропорта Бен-Гурион.
Силы ХАМАС нанесли новый удар по Тель-Авиву. Ракеты упали рядом с международным аэропортом Бен-Гурион, где в тот момент находились тысячи человек.
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Мария Фирсова