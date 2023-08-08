Авиакомпания Somon Air спустя шесть лет возобновляет рейсы в аэропорт Жуковский

Фото: пресс-служба аэропорта Жуковский
Национальный авиаперевозчик Таджикистана компания Somon Air возобновляет полёты из Душанбе в Международный аэропорт Жуковский и обратно. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе авиакомпании. Представители воздушной гавани эту информацию подтвердили.
Самолёты из Душанбе в Жуковский будут летать раз в неделю – по вторникам, а в обратном направлении – по средам. Время вылета из таджикской столицы – 22:20, из Жуковского – в 2:00 в ночь на среду. Первый рейс запланирован на вторник, 15 августа.
Воздушное сообщение было приостановлено в апреле 2017 года. В ближайшее время планируется открыть второй рейс по тому же маршруту.
Аэропорт Жуковский – самая молодая воздушная гавань столичного аэроузла. Он был торжественно открыт в мае 2016-го. Сегодня оттуда выполняются регулярные рейсы более чем по 20 направлениям. Пассажиропоток по итогам прошлого года составил 1,5 млн человек.
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Воздушное сообщение было приостановлено в апреле 2017 года. В ближайшее время планируется открыть второй рейс по тому же маршруту.
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Лора Луганская