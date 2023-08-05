Авиакомпания «Туркменистан» продлила ограничения на полёты в Москву до 28 октября

Фото: РИА Новости/Марина Лысцева
Авиакомпания «Туркменистан», приостановившая перелёты в Москву с 1 по 22 августа, продлила введённые ограничения до 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Ранее, 1 августа, авиакомпания «Туркменистан» объявила о временной приостановке авиасообщения между Ашхабатом и Москвой. Такие меры приняты после участившихся прилётов украинских БПЛА на Москву. Авиакомпания возобновит полёты после стабилизирования воздушной обстановки над столицей России.
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