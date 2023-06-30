Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год

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Организаторы сообщили о переносе авиасалона МАКС
В Telegram-канале авиасалона МАКС рассказали о переносе мероприятия.
В 2023 году МАКС не состоится. Предполагается, что следующий салон проведут в 2024 году, а также в 2025.
«Проведение Международного авиационно-космического салона вместо 2023 года запланировано на 2024 год. Также МАКС состоится в 2025 году», - пишут представители МАКС.
При этом, по какой причине салон не смогут провести в этом году - организаторы не уточнили.
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В 2023 году МАКС не состоится. Предполагается, что следующий салон проведут в 2024 году, а также в 2025.
При этом, по какой причине салон не смогут провести в этом году - организаторы не уточнили.
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Евгения Парфентьева